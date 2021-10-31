От COVID-19 скончался 36-летний мужчина: боролся с болезнью почти месяц

Самая молодая жертва - 36-летний житель Паневежиса, не вакцинированный от коронавируса. У эпидемиологов нет данных о том, что молодой человек имел хронические заболевания.
Представитель Паневежского центра общественного здоровья Довиле Бражинскене рассказала газете, что молодой человек заболел в конце сентября: одышка, высокая температура, боли в мышцах и суставах. Мужчина был госпитализирован после серьезного ухудшения состояния здоровья. К сожалению, он умер во вторник.
По данным Департамента статистики, за прошедшие сутки в Паневежисе зарегистрировано еще 84 новых случая коронавируса.
В настоящее время болеют 720 жителей Паневежиса. От коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 436 жителей города;
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