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За последнее время белорусский народ из пострадавшей стороны превратился для многих в агрессора. Пока Светлана Тихановская призывает признать Беларусь страной под временной военной оккупацией, многие и дальше продолжают обвинять белорусов в бездействии и поддержке российской агрессии.
От белорусских добровольцев в Украине - сигнал мировому сообществу: мы все вместе готовы демонтировать диктатуру
© t.me/belwarriors

При этом есть и те, кто разделяет белорусский народ и режим Лукашенко. После выборов 2020 года в Беларуси и последующих за ними ужасных событий тысячи граждан были вынуждены покинуть свой дом и эмигрировать в соседние страны, чтобы избежать преследования за несогласие с диктаторской политикой захватившего власть Лукашенко. Многие из них нашли свое место здесь - в Литве. При этом, многие белорусы не теряют надежду вернуться домой и уверяют в том, что протест, который начался в 2020 году еще не подавлен.

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Важно отметить, что и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поддержал разделение русских и белорусов, проживающих в Литве и других странах, от российского режима, который и является агрессором. К нему присоединилась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая призвала не обвинять людей только по факту их гражданства в преступлениях, совершенных Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

За несколько недель военных действий в Украине белорусы, не согласные с диктаторским режимом Лукашенко и агрессией Владимира Путина, организовали первый белорусский батальон имени Кастуся Калиновского. На данный момент он включает сотни добровольцев, готовых сражаться за свободу украинского народа. Своими действиями эти ребята доказывают, что белорусский народ и режим Лукашенко - это не одно и то же. Пока родная страна находится в оккупации, белорусский отряд добровольцев продолжает свой протест в Украине. Для них решается не только судьба братской страны, но и будущее родной Беларуси и белорусского народа. На своем телеграмм канале батальон имени Кастуся Калиновского призывает белорусов приезжать в Киев и вместе сражаться за свободу. Он также подчеркивает, что "Объединившись тут (в Украине), мы сможем подать сигнал белорусскому обществу и всему миру, что мы все вместе готовы демонтировать диктатуру. И чтобы это случилось быстрее, нужны решительные действия уже сейчас".


На данный момент в батальоне за свободу и независимость Украины сражается несколько сотен белорусских граждан. За три недели войны, они уже понесли свои потери. Так, например, раненый в битве под Бучей белорусский доброволец потерял часть ноги. А 13 марта, всего за день до своего 32-летия, в битве под Киевом, прикрывая отход своих собратьев, погиб беларус Алексей "Тур". Алексей был бойцом Сил Специальных Операций Украины на контракте. На прощание с ним пришло огромное количество людей.

От белорусских добровольцев в Украине - сигнал мировому сообществу: мы все вместе готовы демонтировать диктатуру
© t.me/belwarriors

Но не смотря на потери батальон Кастуся Калиновского не теряет надежду, продолжает сражаться и даже успевает порадоваться таким событиям, как свадьба молодой пары волонтеров Алексея и Вероники.

От белорусских добровольцев в Украине - сигнал мировому сообществу: мы все вместе готовы демонтировать диктатуру
© t.me/belwarriors

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