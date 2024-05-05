Оставшиеся в этом году промежуточные экзамены для школьников будут проведены по графику

Министерство письменно уведомило школы, что, согласно действующим правилам, все ученики третьих гимназических классов должны принять участие в промежуточных экзаменах по химии, истории и/или инженерным технологиям, если они зарегистрированы по этим предметам.

Ученик сам решает, будут ли засчитаны его результаты



Ученикам, участвовавшим в промежуточном экзамене по соответствующему предмету, будет предоставлена возможность пересдать его в следующем учебном году, и им будет засчитан более высокий балл.