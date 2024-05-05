2024.05.05 19:30

Оставшиеся в этом году промежуточные экзамены для школьников будут проведены по графику

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Для учащихся, которые зарегистрированы в начале мая на промежуточные экзамены по инженерным технологиям, химии и истории, экзамены пройдут в соответствии с графиком. Национальное агентство по образованию организовало дополнительные экспертные оценки по этим предметам, об этом сообщаем министерство образования.

Министерство письменно уведомило школы, что, согласно действующим правилам, все ученики третьих гимназических классов должны принять участие в промежуточных экзаменах по химии, истории и/или инженерным технологиям, если они зарегистрированы по этим предметам.

Ученик сам решает, будут ли засчитаны его результаты


Ученикам, участвовавшим в промежуточном экзамене по соответствующему предмету, будет предоставлена возможность пересдать его в следующем учебном году, и им будет засчитан более высокий балл.

Министерство образования, науки и спорта в настоящее время работает над поправками к соответствующему законодательству, чтобы сделать сессию промежуточных экзаменов в этом году тестовой с возможностью зачета полученных оценок. Это означает, что результаты промежуточных экзаменов, зафиксированные в этом учебном году, могут быть учтены в итоговой оценке экзамена на аттестат зрелости только по желанию самих учеников.

Промежуточная аттестация по литовскому языку и литературе


Как было установлено и объявлено с начала промежуточной аттестации, в следующем учебном году промежуточная аттестация по литовскому языку и литературе, сданная учащимися третьих классов гимназии, пересдаваться не будет. Результат этого промежуточного экзамена будет засчитан.

Однако предусматривается, что в следующем учебном году учащиеся четвертых классов гимназии не будут сдавать вторые промежуточные экзамены по литовскому языку и литературе и математике.

В настоящее время пересматриваются содержание и части экзаменов по литовскому языку и литературе и математике: обновленную модель национального экзамена по этим двум предметам планируется представить общественности в июне.

Планируется, что экзамене смогут сдавать и те, кто не участвовал в промежуточных проверках


Ученикам, которые в этом учебном году не сдавали промежуточные экзамены, за исключением литовского языка и литературы, в следующем году будет предоставлена возможность сдать полный государственный выпускной экзамен.

Расписание на следующий год - с учетом потребностей школ


В ответ на замечания о качестве организации процесса промежуточных проверок планируется внести коррективы в расписание, чтобы учесть потребности и возможности школ.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что мнения школьных сообществ и заинтересованных сторон будут услышаны, предложения систематизированы, сформулированы корректировки на будущее и найдены наиболее оптимальные решения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии