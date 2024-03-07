Оскорблявший Литву и литовцев беларус отправится на родину, будут и другие изменения

В конце февраля в интернете появилось видео беседы с беларусом, живущим в Литве 4–5 лет. Он сказал, что купил в нашей стране квартиру.

"Зачем мне литовский? Я литовский вообще не уважаю, для меня это не язык", – сказал он на Youtube- канале Mylimiausia Lietuva.

Он прибавил, что не собирается жить в Литве, поэтому и не учит язык.

"Да, у меня есть постоянные доходы, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек.

Литовцев такие заявления возмутили.

Департамент миграции проверил этого мигранта и выявил нарушения, после чего упразднил его вид на жительство.

"Мне Литва не нравится", - заявлял в интервью молодой человек.

Правда, он лишен вида на жительство не за нелицеприятные комментарии в адрес литовцев.

"Это был один из тех случаев, когда человек декларировал одно место работы, а работал у другого работодателя", – сказала 6 марта глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.