Осень делает первые шаги: погода резко изменится

Днем во многих районах ожидается переменная облачность, ночью на востоке пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Дождь будет идти в Центральной и Восточной Литве, на западе будет малооблачно и без особых осадков. Теплее всего будет на юге страны – там будет 19-21 градус тепла, на севере будет всего 16-18 градусов.

В пятницу погоду в Литве обусловит зона более высокого давления. В ночь на пятницу без осадков, местами туман. На большей части страны ночью будет 6-11, на Куршской косе 12-14 градусов тепла. Днем в пятницу будет 17-21 градус тепла, но погода будет солнечной, без осадков.