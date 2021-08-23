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Община, организующая мероприятия ЛГБТ, Kaunas Pride, просит перевозчика - "Литовские железные дороги" - снизить цены на билеты для участников мероприятия. Для этого члены общины обратились к министру транспорта и коммуникаций Марюсу Скуодису. Не исключено, что представители организации обратятся и к междугородним перевозчикам и руководству общественного транспорта в Каунасе.
Организаторы Kaunas Pride просят перевозчиков снизить цены на билеты для участников мероприятия
© Shutterstock

В начале августа на странице этого движения в Facebook сообщалось, что участникам шествия выдадут розовые маски.

В среду сообщили и об еще одной инициативе – более дешевом транспорте для тех, кто едет в Каунас.

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"С удовольствием сообщаем, что мы вместе с организаторами "Мы везде – Kaunas Pride" обратились в компанию "ЛЖД" и министру транспорта Марюсу Скуодису с просьбой предоставить возможность меньше платить за билеты тем, кто едет 4 сентября на мероприятие Kaunas Pride на поездах", - сказано на странице организации Momentum Vilnius.

Там же сказано, что с подобной просьбой обратятся к компаниям, занимающимся междугородними перевозками и в компанию Kauno autobusai.


Портал Kas vyksta Kaune сообщает, что муниципалитет отклонил все три предложенные организацией ЛГБТ маршрута и не разрешил шествие.

Организаторы обжаловали это решение в суде.

Коллегия из трех судей 30 июля 2021 года постановила, что Каунасский муниципалитет до 1 сентября 2021 года должен согласовать с организаторами маршрут шествия на аллее Лайсвес.

Заместитель главы директора администрации Каунасского муниципалитета Эгле Андрюшкене сказала порталу 15min, что муниципалитет "оценит, проанализирует постановление суда и аргументы, а затем примет соответствующие меры".

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