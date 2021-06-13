Опрос: жители Литвы склонны поддерживать узаконивание партнерских отношений между людьми разного пола

По данным опроса, почти половина опрошенных литовцев поддержали бы узаконивание регистрации партнерских отношений лиц разного пола и чуть более десятой части - однополые партнерства.
Предложения разрешить нотариусам регистрировать разнополые партнерства поддержали 46 процентов, не согласились 30 процентов респондентов, результаты опроса были объявлены Нотариальной палатой в воскресенье.
Возможность того, что нотариус может зарегистрировать брак лиц разного пола, поддержали 41% и 33% возражали.
По мнению социологов Vilmorus, ответы остальные утверждения опроса были отрицательными: 14% поддержали возможность регистрации однополых партнерств, 67% - нет. Предложение зарегистрировать однополые браки поддержали 9%, против - 77% респондентов.
Нотариальная палата сообщает, что вопросы об отношении к узакониванию однополых партнерств и браков включаются в опросы ежегодно с 2015 года. Самая низкая поддержка гомосексуальных партнерств - 10 процентов - наблюдалась в 2015 году, самая высокая - 15 процентов - в 2020 году.
Наибольшая поддержка однополых браков ощущалась в 2020 году - 11 процентов, наименьшая - в 2016 году, когда ее поддержали 7 процентов респондентов.
Опрос также показал, что литовцы поддерживают идею о том, что нотариусы могут оформлять развод, если разведенные супруги не имеют несовершеннолетних детей и не оспаривают имущество. Такое предложение поддержали бы 67% респондентов, как и в 2015 году, когда впервые узнавали мнение о такой возможности.
11–21 мая по заказу Нотариальной палаты Литвы был проведен репрезентативный опрос, в ходе которого были опрошены 1004 человека в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 30 городах и 35 деревнях страны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума (139)
Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли...
Покупатели говорят, что видят происходящее: цены на некоторые продукты - самые высокие за десятилетие (45)
Цены на некоторые продукты питания уже достигли самого...
Работающих в Литве сейчас больше, чем в 2019: это может быть лишь иллюзией покоя (4)
Карантин, который продолжается до сих пор,...
Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, скончались 3 человека (35)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 117 новых случаев...