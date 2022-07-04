Опрос: все больше жителей Литвы считает, что война в Украине затянется

Во время опроса, проведенного компанией по исследованию рынка 1-9 июня, 77% респондентов выразили мнение, что российское военное вторжение продлится более года. В марте, спустя примерно месяц после вторжения, так считали 29% опрошенных.

Выросла и доля тех, кто говорит, что война повлияла на них и вызывает беспокойство - в июне так говорили 72%, в марте - 67%.

Директор Kantar по маркетинговым исследованиям и инсайтам Рената Садунишвили говорит, что 84% населения страны называют войну тем, что вызывает самое больше беспокойство, другие же проблемы - инфляция, рост цен, пандемия Covid-19 - отстают по значимости в 3-4 раза.

Согласно опросу, семь из десяти жителей говорят, что продолжают помогать Украине и беженцам, в основном жертвуя деньги и вещи.

"62% жителей Литвы говорят, что санкции против России должны применяться и впредь, даже если это приведет к экономическим последствиям для нашей страны. Такую поддержку люди выражают несмотря на то, что ожидания скорого окончания войны не улучшаются, так же, как увеличилось количество людей, которые полагают, что война продлится год или дольше, теперь так думает абсолютное большинство", - сказала Садунишвили для пресс-релиза.

600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в репрезентативном интернет-опросе в июне с погрешностью 3%.

Опрос проводился во второй раз в Литве, Латвии, Эстонии, а также в Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.