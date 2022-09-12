Опрос: все больше литовцев разочаровываются реакцией властей и ЕС на войну РФ в Украине

Согласно проведенному летом опросу, действиями властей удовлетворены 72% жителей Литвы, а ЕС - 50%. По сравнению с аналогичным опросом зимой число положительно настроенных уменьшилось на 9 и 13 проц. пункта соответственно.
Несмотря на снижение поддержки, Литва остается одной из стран, наиболее удовлетворенных реакцией властей - средний показатель по Сообществу составляет 55%. Датчане, ирландцы, мальтийцы, португальцы, финны и шведы удовлетворены в большей степени, чем литовцы.
Между тем удовлетворенность реакцией ЕС ниже, чем в среднем по Сообществу, которая составляет 57%.
Поддерживают снижение энергетической зависимости
Поддержка Украины как литовцами, так и европейцами в целом остается высокой — абсолютное большинство поддерживает гуманитарную помощь (93% и 92%) и прием беженцев (по 90%).
Экономические санкции поддерживают 79% литовцев и 78% европейцев, но чуть меньше, чем зимой, а поставки оружия - соответственно 83% и 68%.
Отношение как литовцев, так и Сообщества в целом к энергетической независимости остается практически неизменным - 87% и 86% соответственно считают, что от российских энергоресурсов нужно отказаться как можно скорее.
На вопрос, каких последствий войны они больше всего боятся, жители Литвы чаще всего называли угрозу ядерного конфликта и распространение войны как в своей стране, так и в Европе.
Между тем европейцы вообще больше всего опасаются роста цен, инфляции, экономического кризиса и возможного распространения войны в Европе.
Рекордная поддержка европейцами Сообщества
Опрос Евробарометра показывает, что почти три четверти литовцев и две трети европейцев с оптимизмом смотрят в будущее ЕС. Несмотря на войну в Украине, таких людей стало больше по сравнению с результатами аналогичного опроса зимой.
Среди европейцев положительная оценка Сообщества в настоящее время составляет 47% и является максимальным с осени 2009 года.
Сообщество положительно оценивают 59% литовцев - на 10 проц. пунктов больше, чем зимой.
Опрос Евробарометра проводился с 17 июня по 17 июля, респонденты опрашивались в прямом эфире и онлайн. Было опрошено 26 468 человек в 27 странах-членах ЕС.
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