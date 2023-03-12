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Через неделю состоится второй тур выборов мэров. В Вильнюсе во второй тур вышли консерватор Валдас Бенкунскас и кандидат "Свободы и справедливости" Артурас Зуокас. Опрос, проведенный порталом MadeinVilnius.lt, показал, что с перевесом в 10% на выборах лидирует Бенкунскас.
Опрос: во втором туре лидирует Валдас Бенкунскас
© ELTA

50% (2400 голосов) участников опроса голосовали бы за Валдаса Бенкунскаса. За Артураса Зуокаса намеревались голосовать 40% (1885) участников опросов. Еще 10% читателей портала не голосовали бы ни за одного кандидата (468 голосов).

Опрос проводили с 6 по 10 марта. В нем участвовали 4753 читателей портала.

Напомним, что в первом туре выборов Бенкунскас собрал 30,79% голосов, а Зуокас – 21,40%.

Второй тур голосования состоится 19 марта 2023 года. Досрочное голосование начнется с 14 марта и будет длиться до 16 марта.

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