Опрос: в Литве первые - консерваторы, вторые - "крестьяне", отрыв растет

В январе за Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторов) проголосовали бы 18,9% опрошенных, а за Литовский союз крестьян и зеленых ("крестьян") - 11,2% респондентов.
Политолог Мажвидас Ястрамскис заявил, что по сравнению с данными прежних месяцев заметно увеличение разрыва между консерваторами и "крестьянами", а связано это с тем, что избиратели дают новой власти кредит доверия.
"Тенденция заключается в том, что в сентябре по рейтингам партии консерваторов и "крестьян" были равны. Если посмотреть на разницу между ними, то сейчас она проявилась достаточно четко", – сказал Ястамскис.
Далее в рейтинге партий следует Движение либералов с 8,8% поддержки, Партия свободы с 8,2% и социал-демократы с 5,9%. За Партию труда намеревались голосовать 4,2% опрошенных, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 2,9%.
Опрос был проведен Spinter tyrimai с 18 по 27 января 2021 года по заказу портала delfi.lt. В телефонном опросе и в опросе по интернету приняли участие 1013 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.
Компания Vilmorus в данный момент остановила опросы респондентов на дому по причине объявленного в стране карантина.
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