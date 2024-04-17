Опрос: трое из четырех считают, что дела в Литве ухудшаются

Согласно результатам мартовского опроса, 23 проц. жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше считают, что в Литве в целом дела в последнее время становятся лучше, тогда как трое из четырех (76 проц.) указали, что дела в стране ухудшаются.

По сравнению с опросом годичной давности (февраль 2023 г.) оценка ситуации изменилась незначительно (год назад оптимистов было на 4 процентных пункта меньше).

Более позитивно ситуацию оценивает молодежь, негативно – сельские жители