Опрос службы занятости: работники пенсионного возраста есть только у каждого второго работодателя

Самая низкая доля пожилых работников - в сфере информации и связи (менее четверти), финансовой и страховой деятельности и профессиональной, научной и технической деятельности (одна треть).

Наибольшее число таких работодателей - в сфере государственного управления, водоснабжения, очистки сточных вод и утилизации отходов, образования, электро-, газоэнергетики. Здесь три четверти или более работодателей сообщили, что у них есть сотрудники, которые уже достигли пенсионного возраста или достигнут его в следующем году. Почти две трети таких работодателей работают в сфере здравоохранения и социальной работы, в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

В крупных компаниях и учреждениях больше пожилых работников. Об этом сообщили 84 % работодателей с численностью сотрудников более 250 человек. И только каждое третье малое предприятие (до 10 сотрудников) сообщило, что у них работают люди этого возраста.

63 % работодателей, имеющих работников предпенсионного возраста, отметили, что люди пенсионного возраста, скорее всего, останутся работать в организации. Четверть из них заявили, что обязательно останутся, поскольку у них есть заранее оговоренные условия работы после выхода на пенсию. Больше всего таких работодателей в секторе государственного управления, искусства, развлечений и отдыха, операций с недвижимостью, финансовой и страховой деятельности.

"Эти данные частично подтверждают то, что мы наблюдаем на рынке труда. Люди старшего возраста и пенсионеры в основном заняты в учреждениях образования и здравоохранения, которые испытывают острую нехватку кадров. Поколения не пересекаются, а молодое поколение недостаточно дополняет работников старшего возраста, которые еще работают. Когда они выйдут на пенсию, эти учреждения столкнутся с еще большими проблемами при наборе персонала", - говорит Инга Бальнаносене, директор Службы занятости.

Каждый восьмой (12 %) работодатель намерен попрощаться со своими сотрудниками, вышедшими на пенсию. Больше всего таких компаний в секторе информации и коммуникаций (22 %).

По словам И. Бальнаносене, в секторе информационных технологий в основном работают молодые, энергичные команды, поэтому навыки пожилых работников вряд ли обеспечат эффективность и скорость, и от их услуг отказываются, когда они выходят на пенсию. "Однако компании, которые инвестируют в обучение и обновление навыков, редко сталкиваются с проблемой возраста работников", - говорит директор службы занятости.