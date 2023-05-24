В среднем больше всего денег тратят на повседневные покупки в Литве, где 14 проц. населения располагает ежедневным бюджетом в размере 30-50 евро. В Эстонии таким бюджетом обладают 13 проц., а в Латвии лишь 8 проц. респондентов. В Литве также больше людей, чем в других странах, тратят по 51–100 евро в день (3 проц. респондентов в Литве, и по 2 проц. в Эстонии и Латвии). И в Литве, и в Эстонии есть группа в 1 проц. населения, которая ежедневно тратит 101-200 евро.

При этом на повседневные расходы в среднем выделяются меньшие суммы. 14 проц. населения Латвии, 12 проц. Литвы и 10 проц. Эстонии имеют ежедневный бюджет до 10 евро. Согласно опросу, каждый пятый тратит в день 11-20 евро, т.е. 20 проц. населения Латвии, 19 проц. – Литвы и 18 проц. – Эстонии.

Как говорится в сообщении ERR, в Эстонии и Литве наблюдается тенденция тратить больше, чем в Латвии, и сумма ежедневных расходов возрастает с порога 21-30 евро – такие расходы составляют 15 проц. населения Эстонии, 13 проц. населения Литвы и 11 проц. жителей Латвии.

Несмотря на растущую инфляцию и рост стоимости жизни, довольно большая часть населения вообще не устанавливает лимита своих ежедневных расходов – 17 проц. жителей Эстонии, 28 проц. Латвии и 22 проц. Литвы живут без определенного однодневного порога расходов. Такая тенденция чаще наблюдается среди жителей, которые зарабатывают до 1000 евро в месяц.

"Когда люди планируют важные ежемесячные расходы, такие как квартплата и коммунальные платежи, они часто не устанавливают определенный лимит на относительно небольшие ежедневные расходы. Однако именно так можно определить привычки расходования средств – посмотреть, на что чаще всего тратят деньги и где можно было бы сэкономить. Часто при просмотре ежедневных расходов за один-три месяца выявляется, что деньги были потрачены нецелесообразно, либо в большем объеме, чем планировалось. Отслеживание расходов помогает не только организовать бюджет, но и понять, как можно сэкономить деньги или собрать их для более крупных целей", – рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка "Citadele" Марина Хакиайнен.

Не видят необходимости ограничивать свои расходы 6 проц. респондентов в Эстонии и Литве и 5 проц. в Латвии.

Опрос в странах Балтии по заказу банка "Citadele" был проведен в мае исследовательской фирмой "Norstat". В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.