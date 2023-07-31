Опрос: на ежедневные расходы жители Литвы обычно выделяют от 11 до 20 евро

Данные опроса показывают, что значительная часть жителей планирует свои расходы и устанавливает лимиты бюджета, но 17 проц. опрошенных отметили, что не планируют свои ежедневные расходы и не подсчитывают, сколько тратят. 12 проц. респондентов указали, что стараются "уместиться" в бюджет в 10 евро каждый день – эту сумму обычно тратят студенты, молодежь до 29 лет и люди от 60 лет и старше.
19 проц. респондентов тратят в среднем от 11 до 20 евро в день, и это самая популярная сумма, выбранная респондентами для ежедневных расходов. Такие ежедневные расходы также чаще всего указывали молодежь и респонденты старше 60 лет.
13 проц. участников опроса в день тратят от 21 до 30 евро – этот вариант ответа в основном выбрали жители в возрасте от 40 лет и старше, включая как женщин, так и мужчин. 14 проц. опрошенных тратят на ежедневные расходы более 30 евро, половина из них указали, что тратят более 40 евро в день – этот выбор преобладал среди мужчин 50-59 лет. Опрос также показал, что ежедневные расходы в размере 40 евро и больше чаще планируют жители больших городов, за исключением Вильнюса, а ежедневный бюджет до 10 евро чаще планируют в Мариямпольском, Таурагском уездах и небольших населенных пунктах.
"Хорошо спланированный бюджет – это такой, в котором около 50 проц. месячного дохода направляется на необходимые нужды – жилищный кредит или аренду, налоги, расходы на питание, здравоохранение, 30 проц. можно выделить на одежду, развлечения, детские карманные деньги и пр., и 20 проц. – на сбережения и на инвестиции.
При увеличении расходов в одной из этих групп приходится корректировать и остальные, поэтому планирование ежедневного бюджета очень важно. В настоящее время, когда большая часть наших платежей осуществляется в цифровом виде, очень удобно несколько раз в месяц пересматривать свои расходы и планировать их, а при необходимости перераспределять между необходимыми и другими", - сказала Рута Эжерскене, член правления банка "Citadele", отвечающая за розничные банковские услуги в странах Балтии.
6 проц. респондентов отметили, что не ограничивают свои расходы, потому что в этом нет необходимости. Такой ответ выбрали респонденты, чей ежемесячный доход превышает 1 500 евро. Только 3 проц. респондентов отметили, что тратят на ежедневные расходы от 51 до 100 евро.
Репрезентативный опрос жителей Литвы в мае этого года провело исследовательское агентство "Norstat" по заказу банка "Citadele". Всего онлайн была опрошена 1000 граждан в возрасте от 18 до 74 лет.