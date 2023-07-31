31 июля 2023 г. 13:49

Опрос: на ежедневные расходы жители Литвы обычно выделяют от 11 до 20 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Почти каждый пятый житель Литвы, или 19 проц., на ежедневные расходы выделяет от 11 до 20 евро, но 17 проц. респондентов признались, что не планируют свои ежедневные расходы. По данным репрезентативного опроса жителей Литвы, проведенного по заказу банка "Citadele", молодежь и пожилые люди чаще экономят и стараются меньше тратить.

Данные опроса показывают, что значительная часть жителей планирует свои расходы и устанавливает лимиты бюджета, но 17 проц. опрошенных отметили, что не планируют свои ежедневные расходы и не подсчитывают, сколько тратят. 12 проц. респондентов указали, что стараются "уместиться" в бюджет в 10 евро каждый день – эту сумму обычно тратят студенты, молодежь до 29 лет и люди от 60 лет и старше.

19 проц. респондентов тратят в среднем от 11 до 20 евро в день, и это самая популярная сумма, выбранная респондентами для ежедневных расходов. Такие ежедневные расходы также чаще всего указывали молодежь и респонденты старше 60 лет.

13 проц. участников опроса в день тратят от 21 до 30 евро – этот вариант ответа в основном выбрали жители в возрасте от 40 лет и старше, включая как женщин, так и мужчин. 14 проц. опрошенных тратят на ежедневные расходы более 30 евро, половина из них указали, что тратят более 40 евро в день – этот выбор преобладал среди мужчин 50-59 лет. Опрос также показал, что ежедневные расходы в размере 40 евро и больше чаще планируют жители больших городов, за исключением Вильнюса, а ежедневный бюджет до 10 евро чаще планируют в Мариямпольском, Таурагском уездах и небольших населенных пунктах.

"Хорошо спланированный бюджет – это такой, в котором около 50 проц. месячного дохода направляется на необходимые нужды – жилищный кредит или аренду, налоги, расходы на питание, здравоохранение, 30 проц. можно выделить на одежду, развлечения, детские карманные деньги и пр., и 20 проц. – на сбережения и на инвестиции.

При увеличении расходов в одной из этих групп приходится корректировать и остальные, поэтому планирование ежедневного бюджета очень важно. В настоящее время, когда большая часть наших платежей осуществляется в цифровом виде, очень удобно несколько раз в месяц пересматривать свои расходы и планировать их, а при необходимости перераспределять между необходимыми и другими", - сказала Рута Эжерскене, член правления банка "Citadele", отвечающая за розничные банковские услуги в странах Балтии.

6 проц. респондентов отметили, что не ограничивают свои расходы, потому что в этом нет необходимости. Такой ответ выбрали респонденты, чей ежемесячный доход превышает 1 500 евро. Только 3 проц. респондентов отметили, что тратят на ежедневные расходы от 51 до 100 евро.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в мае этого года провело исследовательское агентство "Norstat" по заказу банка "Citadele". Всего онлайн была опрошена 1000 граждан в возрасте от 18 до 74 лет.

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