Опрос: на ежедневные расходы жители Литвы обычно выделяют от 11 до 20 евро

Данные опроса показывают, что значительная часть жителей планирует свои расходы и устанавливает лимиты бюджета, но 17 проц. опрошенных отметили, что не планируют свои ежедневные расходы и не подсчитывают, сколько тратят. 12 проц. респондентов указали, что стараются "уместиться" в бюджет в 10 евро каждый день – эту сумму обычно тратят студенты, молодежь до 29 лет и люди от 60 лет и старше.

19 проц. респондентов тратят в среднем от 11 до 20 евро в день, и это самая популярная сумма, выбранная респондентами для ежедневных расходов. Такие ежедневные расходы также чаще всего указывали молодежь и респонденты старше 60 лет.