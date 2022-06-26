По его данным, пожарным доверяют 90,9 процента респондентов (в мае - 90 процентов), полиции - 65,3 процента (65,8 процента), а на третьем месте - военные с 64,1 процента (68 процентов месяц назад).
"Содре" доверяют 59,2% респондентов (60,1 % в мае), пограничникам - 54,2% (54%), системе здравоохранения - 51,9% (51,2%), системе образования - 50% (46,1%), Церкви - 47,2% (47,7%), президенту - 40,9 процента (40,9 процента).
В то время большинство людей не доверяют партиям, Сейму, СМИ, правительству и судам. Рейтинг недоверия к этим учреждениям превышает 30 процентов.
Репрезентативный опрос Центра общественного мнения Vilmorus был проведен 9–18 июня, максимальная погрешность - 3,1%.
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