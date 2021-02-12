Опрос: большинство жителей Литвы считают, что ситуация в экономике будет ухудшаться

Во время международного исследования "Евробарометр" у всех жителей стран Евросоюза спрашивали, как будет меняться экономическая ситуация в течение ближайшего года.
54% респондентов из Литвы полагали, что ситуация будет ухудшаться, 22% ожидали улучшения, а 24% считали, что она останется без изменений.
Ожидания жителей Литвы схожи с ожиданиями других европейцев - в целом по ЕС ухудшение прогнозируют 53% жителей.
Правительство Литвы прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет на 2.8%, Еврокомиссия полагает, что рост составит 2,2%.
Среди других стран Европы Литва выделяется оптимистичным взглядом на будущее Евросоюза. Целых 70% участников опроса из Литвы считали, что ЕС движется в правильном направлении. В целом по Европе таких было 39%.
Опрос был проведен по интернету в ноябре-декабре прошлого года. В Литве в опросе приняло участие 1043 человека. По заказу Европарламента опрос проводила исследовательская компания Kantar.
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