aA
Больше половины жителей Литвы считают, что в ближайшие годы экономическая ситуация в стране станет хуже, показали опубликованные в пятницу данные опроса.
Опрос: большинство жителей Литвы считают, что ситуация в экономике будет ухудшаться
© DELFI / Andrius Ufartas

Во время международного исследования "Евробарометр" у всех жителей стран Евросоюза спрашивали, как будет меняться экономическая ситуация в течение ближайшего года.

54% респондентов из Литвы полагали, что ситуация будет ухудшаться, 22% ожидали улучшения, а 24% считали, что она останется без изменений.

Статьи по теме:
Два сценария для Литвы на 2021 год: волна эмиграции и рост безработицы до 20%  (158)
Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом  (113)

Ожидания жителей Литвы схожи с ожиданиями других европейцев - в целом по ЕС ухудшение прогнозируют 53% жителей.

Правительство Литвы прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет на 2.8%, Еврокомиссия полагает, что рост составит 2,2%.

Среди других стран Европы Литва выделяется оптимистичным взглядом на будущее Евросоюза. Целых 70% участников опроса из Литвы считали, что ЕС движется в правильном направлении. В целом по Европе таких было 39%.

Опрос был проведен по интернету в ноябре-декабре прошлого года. В Литве в опросе приняло участие 1043 человека. По заказу Европарламента опрос проводила исследовательская компания Kantar.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Кризис мечты: из коронакризиса страны Балтии выходят на удивление успешно (21)

Если экономический кризис в 2008-2009 гг. нанес странам...

Годовой спад экономики Литвы пока самый низкий в ЕС (8)

Годовой спад экономики Литвы в последнем квартале...

Экономист: оживление экономики в Литве будет интенсивным (10)

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в...

Экономист: если карантин в Литве затянется, начнется эмиграция, увеличится "тень" (62)

По мнению старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса...

В коалиции спокойно только до тех пор, пока коронавирус не будет побежден: в будущем возможны судьбоносные столкновения (20)

Сформировавшие новое правящее большинство Союз...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (41)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима (2)

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Профессор представителям частного бизнеса Литвы: есть лишь два способа работать безопасно (2)

Профессор Вильнюсского университета, врач-гематолог...

Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы (12)

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ)...