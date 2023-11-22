Опрос: больше всего жители Литвы доверяют армии, а меньше всего судам

С 23 октября по 7 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai" опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

Согласно результатам опроса, 70% опрошенных жителей доверяют институту президента, 23% – не доверяют, а у 7% не было мнения относительно Офиса президенты. В августе институту главы страны доверяли 68% опрошенных.

По данным новейшего опроса, судебной системе не доверяет 51% опрошенных жителей, доверяют – 37%, у 12 не было мнения. Хотя в ходе опроса, проведенного в конце августа, положительно суды оценивали 43% респондентов, но в то же время 46% оценивали отрицательно, а примерно у 11% не было мнения.

Как и раньше, больше всего жители доверяют армии – 77% опрошенных. Однако 18% участников опроса, указали, что не доверяют этому институту, у 5% не было мнения.

На втором месте по уровню доверия – полиция. 75% респондентов положительно оценили этот институт, 22% утверждали, что не доверяют, а 3% ответили, что не знают.