Портал lrt.lt сообщает, что компания Norstat провела опрос 24 сентября – 17 октября. Его результаты показали, что такой налог не поддерживают 56% участников опроса, 33% считают, что такой налог нужен, а 12% не ответили на вопрос. Благоприятнее к этому вопросу подходили женщины (38%), а не мужчины (27%), а также молодежь 18–24 лет и люди старше 65 лет. Меньше всего налог поддерживают жители Литвы 45–54 лет.
Кроме того, благоприятнее этот налог оценили горожане, чем сельчане: соответственно 38% и 21%. В Вильнюсе введение такого налога одобряет почти половина участников опроса. Кроме того, налог чаще одобряют люди с высшим образованием, занимающие более высокие посты и люди с большими доходами.
Всего в опросе участвовали 1000 человек, почти 800 из них опросили по телефону, оставшуюся часть – по интернету. У участников опроса спрашивали, как они оценивают намерения ввести с 2023 года ежегодный налог на загрязнение окружающей среды для владельцев автомобилей.
Министерство охраны окружающей среды предлагает менять налог на загрязнение – увеличить налог на регистрацию и с 2023 года ввести новый налог. Налогом на загрязнение окружающей среды планируют облагать только ввозимые в Литву автомобили и первую их регистрацию.
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