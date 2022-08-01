Опрос: 6 из 10 жителей Литвы против признания Ландсбергиса главой государства

Как показал опрос, 48% населения не согласны с таким решением, принятым Сеймом в начале июля, еще 12% сказали, что скорее не согласны с ним.

Почти 12% респондентов полностью поддерживают решение, еще 14% утверждали, что скорее поддерживают его.

Опрос показал, что признание Ландсбергиса главой государства в большей степени поддерживают женщины, чем мужчины, а также лица с высшим образованием, служащие и специалисты с более высоким доходом, жители крупных городов, особенно Вильнюса.

В начале июля Сейм принял закон о правовом статусе председателя Верховного Совета, согласно которому председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года приравнен к главе восстановленного независимого Литовского государства. В то время эту должность занимал Ландсбергис.

Эту инициативу поддержали 74 парламентария - правящие консерваторы, либералы, члены фракции "Свобода" и трое представителей оппозиционной фракции Демократического союза "Во имя Литвы". Закон подписал президент Гитанас Науседа.

Правящие стоят на позиции, что это констатация исторического факта, а некоторые представители оппозиции назвали инициативу попыткой переписать историю и пообещали обжаловать закон в Конституционном суде.

Больше поддержки среди женщин с высшим образованием

Решение приравнять Ландсбергиса к главе государства поддерживают почти 28% женщин и 24% мужчин, не согласны 57% и 67% соответственно. Решение больше всего поддерживают молодые люди до 29, а также жители старше 70 лет — соответственно, доля одобряющих в этих возрастных группах достигает примерно 31%, доля несогласных среди молодых достигает почти 47%, а в старшей группе — 61%.

Наиболее скептически в этом вопросе настроены респонденты 40-49 лет (почти 22% согласных и почти 66% несогласных).

Решение больше всего поддерживают жители Вильнюса (41% одобряют, почти 39% не согласны), а также жители других крупных городов (30% и 50% соответственно), против решения настроены преимущественно сельские жители (почти 15% тех, кто его поддерживает, и 76% тех, кто его не поддерживает).

Согласно опросу, самый большой круг сторонников Ландсбергиса — среди избирателей правящих Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) и Литовского либерального движения.

Противоположного мнения придерживаются избиратели оппозиционных партий, а наиболее критически настроены к такому решению сторонники Литовского союза "крестьян" и "зеленых".

Политологи: демонстрируется реваншизм

Политический обозреватель Кястутис Гирнюс говорит, что неодобрение частью общества статуса Ландсбергиса как главы государства нерационально, поскольку он также был признан лидером западными странами.

По его словам, скептицизм можно объяснить только личным предубеждением против этого политика.

"Все считали Ландсбергиса руководителем Литвы, самым высокопоставленным человеком в Литве, и это совершенно очевидно. Почему люди не хотят это признавать спустя тридцать лет, я думаю, это показывает, что Ландсбергис почему-то многих разозлил своими высказываниями о собачьей своре и другими замечаниями, и они не готовы его простить", — сказал BNS Гирнюс.

По его мнению, это свидетельствует о "своего рода провинциализме" части населения, и, по его словам, неприязнь к Ландсбергису отчасти подогревается заявлениями некоторых оппозиционных политиков.

"Думаю, этому способствуют и выступления политиков, например, "зеленых крестьян", (Рамунас - ред.) Карбаускис и некоторые другие "гонят" его при каждом удобном случае, даже такие рациональные, как социал-демократы, которые, вместо того, чтобы примириться с тем, что было, еще и противостоят", - сказал доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

"Это реваншизм и незрелость некоторых партий", — добавил обозреватель.

Политолог Университета Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте утверждает, что результаты не удивляют, поскольку Ландсбергис, как бывший руководитель СО-ЛХД, связан с консерваторами, рейтинги этой партии систематически снижаются после выборов 2020 года, у нее есть и лагерь чрезвычайно сильных противников.

"Проблема не только в том, что у партий нет большой поддержки, у партии консерваторов тоже, хотя она может похвастаться одной из самых больших поддержек, если посмотреть на тройку лидеров. Но есть и другая проблема, что те, кто не голосует за партию консерваторов, зачастую весьма радикально против нее настроены, иными словами, дело не в том, что они оценивают нейтрально или "мне все равно" - имеет место даже очень сильный эмоциональный заряд", - сказала политолог.

"Это очень сильно генерируется и в личности Ландсбергиса, эта личность оценивается, как мы уже много лет наблюдаем, достаточно противоречиво", — добавила она.

Урбонайте подчеркнула, что жители оценивают вопрос о том, можно ли называть Ландсбергиса главой государства, исходя не из четких исторических аргументов, а эмоционально.

"Мы действительно не можем сказать, что эти ответы полностью рациональны, если углубиться в фактические и научные аргументы, здесь эта эмоциональная составляющая, я думаю, очень сильна и именно этим определяется такое распределение ответов, которое не должно нас очень удивлять", — сказала она.

Политолог не сомневалась, что политики, ставящие под сомнение статус Ландсбергиса, могут этим манипулировать, говоря, что "люди этого не хотят".

"Но история показывает, что когда-то люди не хотели, чтобы и женщины имели право голоса", — сказала Урбонайте.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу BNS провел опрос 15-23 июля, было опрошено 1003 человека.