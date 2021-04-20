В это время в здании состоялось заседание акционеров Achemа.

Работники недовольны тем, что компания не выполняет свое обещание и затягивает коллективные переговоры, а также, что прибыль и средства, получаемые акционерами, не создают благосостояния работникам, сказано в пресс-релизе Профсоюза работников Achemа (ПРА).

Подчеркивается, что акцию протеста организовали сами работники, а профсоюз поддерживает их требования. На плакатах видны надписи: "Мои дети обещаниями сыты не будут", "После выплат дивидендов денег на зарплаты не осталось?"

Средняя зарплата на предприятии в феврале составила 2108 евро "на бумаге" (1300 евро "на руки").

"Несколько лет назад в СМИ мелькали обещания руководства завода после снижения платы за терминал СПГ больше денег выделить на инвестиции и зарплаты. Но сейчас несмотря на рекордную прибыль, предприятие отказалось поднять зарплаты на 4-6%. Это не первое разочарование, поэтому сегодня и проводим акцию", – сказала председатель профсоюза Бируте Дашкявичене, заметив, что руководство компании затягивает переговоры по подписанию коллективного трудового соглашения.

„Achemos“ darbuotojų protestas © Organizacijos nuotr.

Работников завода поддержала и председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене: "Стыдно, что нельзя доверять обещаниям такой компании. Работники правы, у них есть повод протеста. С них пример должны брать другие".

Работник Achema Саулюс Жюкас сказал, что проблемы накапливаются давно и пора бы начать их решать. "В противном случае нет гарантии, что работники не начнут уходить или чаще протестовать, а быть может устроят забастовку. Если же руководство сделает шаг в сторону диалога, работники готовы пойти им навстречу. У работников есть право на достойную зарплату", - сказал он.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас назвал протест хулиганским и незаконным поведением.

"Сегодня Achema столкнулась с незаконным и хулиганским поведением отдельных лиц. Однако из реакции профсоюзов мы понимаем, что, к сожалению, такие действия поддерживают. Неприятно, что еще до конца переговоров с профсоюзом, в который входит лишь треть работников, таким способом воздействуют на ход переговоров", – сказано в комментарии.

„Achemos“ darbuotojų protestas © Organizacijos nuotr.

Он сказал, что компания ежегодно уделяет много внимания улучшению условий работы.

"У нас конкурентная зарплата – в прошлом году средняя зарплата составляла 2105 евро. А средний показатель по стране – 1524 евро. За успешные результаты в 2020 г. всем работникам выплатили премию в размере месячной зарплаты. За 10 лет средняя зарплата увеличилась на 43%, у работников - на 53%. Систему зарплат мы пересматриваем ежегодно", – заметил Миляускас.