Сама Рачене сказала, что ее удивило, что ее мысли важны такому большому количеству людей. Однако она сказала, что пока не думает, что ее назначенная на понедельник встреча с президентом увенчается успехом.

"Президентская служба меня удивила дважды – во-первых, быстро отреагировала на мое письмо. Во-вторых, когда президент публично заявил, что встретится со мной, матерью ребенка ЛГБТ", – сказала Рачене.

Женщина подчеркнула, что представляет не только свои интересы. "Сегодня я стою не только за своего ребенка, я стою за многих детей и родителей, которым сейчас в Литве живется неуютно" – продолжила она.

Депутат Томас-Витаутас Раскявичюс сказал, что он рад тому, что люди, поддерживающие равноправие граждан Литвы, солидаризуются и высказывают свою позицию. "Я надеюсь, что поддержка общества, позволит нам в парламенте конструктивнее обсудить закон о партнерстве, который в ближайшее время будут обсуждать еще раз", – сказал политик.

Подписант Акта о независимости Нийоле Ожелите сказала, что ее сюда прислали дети и внуки.

"На самом деле - дети, внуки и опыт. У меня есть болезненный опыт. Мне пишут молодые люди из Литвы. Их не миллион, но, к примеру, одного пришлось лечить в психиатрической клинике. (...) Он хотел покончить с собой, он из маленького городка, он переживает то, что с ним сделали его его родители, это произошло уже во время учебы в Вильнюсе. Он рассказал своим родителям о нетрадиционной ориентации (...) его положили в психиатрическую клинику с помощью знакомого психиатра, чтобы его полечили. Родителям стыдно перед соседями. Он лежал в клинике, хорошо, что психиатр был хороший, объяснил, что родители просто не понимают, но через два года у него начались проблемы, произошел рецидив", – рассказала Ожелите, заметив, что ей известно о пяти подобных историях.

Ей страшно представить, что в 21 веке дети пытаются покончить с собой из-за гомосексуальности. "Это последствия оккупации. (...) Мы сейчас уже не в пещере", – сказала она.

Ожелите считает, что люди собрались потому, что высказываемая Науседой публично позиция - жалкая. "Мне жаль, я не злюсь на него, он искренен. Он все так понимает", – сказала она.

Рачене 20 октября распространила письмо к президенту Литвы, в котором писала, что ей жаль, что президент, который обещал государство благосостояния для всех, не обещает его ее ребенку. Женщина рассказала, что каждый день боится за свою дочь, рассказала о гадких комментариях, которые ей приходится слышать. Президент пригласил женщину на встречу 25 октября.