Около парламента Литвы состоялся митинг против нового налога на недвижимость

"Почему мы здесь собрались? Потому что парламент решил обложить налогами наши дома. Дома, которые мы купили на свои заработанные деньги, за которые заплатили налоги. Дома, которые построили, покупая стройматериалы и выплачивая налоги. За то, что у нас есть, где жить, за то, что мы не асоциальные, нас наказывают – готовятся наказать", – заметил он.

Шимайтис сказал со сцены, что сейчас не власть служит народу, а народ служит власти.

"Возвращается рэкет в виде налога на недвижимость", "В будущем налог на недвижимость = бездомный человек", "Полицейские, защищайте будущее Литвы, а не самоуправство шайки!"– с такими плакатами пришли участники митинга. К участникам митинга вышли депутаты Пятрас Гражулис , Миндаугас Пуйдокас и Беата Петкевич, Дайнюс Кепянис. На митинг пришел бывший командарм Валдас Туткус, среди участников появился и Антанас Кандротас-Целофанас, Лауринас Рагельскис.

В 11 ч. у здания парламента собралось несколько сотен человек с плакатами и флагами. Сообщается, что у парламента собралось около 2500 человек.

Инициатор митинга - Раймондас Шимайтис. Мероприятие согласовано с Вильнюсским муниципалитетом. Выдано разрешение на проведение митинга с участием до 1000 человек. Организован подвоз людей из разных городов Литвы.

Шимайтис сказал, что работающие заплатят налоги, но тем, у кого небольшие доходы, придется туго.

"Куда деваться таким людям? Что делать пенсионерам, инвалидам, у которых немного доходов? Их выгонят на улицу или заберут их имущество, как предусмотрено в законе, пенсионер может отложить выплату налога до каких-то пор, а потом налог должны будут заплатить его наследники. Будет модель, как в Дании: никто не унаследует дом, его придется выкупить", – заметил организатор.

Он сказал, что в некоторых регионах, например, Зарасайском, Кедайняйском, люди будут платить более высокий налог, чем в Вильнюсе.

"Достаточно одного обращения в Конституционный суд и вся эта дискриминация с медианами будет упразднена", – считает Шимайтис.