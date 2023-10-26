Около парламента Литвы состоялся митинг против нового налога на недвижимость

Инициатор митинга - Раймондас Шимайтис. Мероприятие согласовано с Вильнюсским муниципалитетом. Выдано разрешение на проведение митинга с участием до 1000 человек. Организован подвоз людей из разных городов Литвы.
В 11 ч. у здания парламента собралось несколько сотен человек с плакатами и флагами. Сообщается, что у парламента собралось около 2500 человек.
"Возвращается рэкет в виде налога на недвижимость", "В будущем налог на недвижимость = бездомный человек", "Полицейские, защищайте будущее Литвы, а не самоуправство шайки!"– с такими плакатами пришли участники митинга. К участникам митинга вышли депутаты Пятрас Гражулис, Миндаугас Пуйдокас и Беата Петкевич, Дайнюс Кепянис. На митинг пришел бывший командарм Валдас Туткус, среди участников появился и Антанас Кандротас-Целофанас, Лауринас Рагельскис.
Митинг начался со слов: "Единственное, что можно сказать – этот парламент должен уйти!"
Шимайтис сказал со сцены, что сейчас не власть служит народу, а народ служит власти.
"Почему мы здесь собрались? Потому что парламент решил обложить налогами наши дома. Дома, которые мы купили на свои заработанные деньги, за которые заплатили налоги. Дома, которые построили, покупая стройматериалы и выплачивая налоги. За то, что у нас есть, где жить, за то, что мы не асоциальные, нас наказывают – готовятся наказать", – заметил он.
Шимайтис сказал, что работающие заплатят налоги, но тем, у кого небольшие доходы, придется туго.
"Куда деваться таким людям? Что делать пенсионерам, инвалидам, у которых немного доходов? Их выгонят на улицу или заберут их имущество, как предусмотрено в законе, пенсионер может отложить выплату налога до каких-то пор, а потом налог должны будут заплатить его наследники. Будет модель, как в Дании: никто не унаследует дом, его придется выкупить", – заметил организатор.
Он сказал, что в некоторых регионах, например, Зарасайском, Кедайняйском, люди будут платить более высокий налог, чем в Вильнюсе.
"Достаточно одного обращения в Конституционный суд и вся эта дискриминация с медианами будет упразднена", – считает Шимайтис.
Он утверждает, что те, кто говорит о небольших налогах, лгут: "Подождите, уже есть налог на недвижимость, который многие платят, и я плачу. Его называют налогом на роскошь, [его платят] со 150 000 евро. На сегодняшний день в Вильнюсе трудно найти квартиру дешевле этой суммы. Это значит, что по мере роста инфляции, налоговая планка не растет, а остается на прежнем уровне. И если сейчас будем платит, скажем 0,5%, то получив деньги администратор посмотрит, что мало, и поднимет налог. Так во всем было и будет. Не верьте сказкам, что такого не будет".
В 12 ч. Шимайтис объявил, что официальная часть митинга закончилась. Он пригласил на сцену выступить всех желающих, заметив, что за их слова уже не отвечает.
"Свободу Палестине!" – кричал со сцены один участник митинга.
Потом на сцену вышел депутат Гражулис и призвал собравшихся голосовать на президентских выборах за адвоката Игнаса Вегеле. Полиция отметила, что инцидентов во время митинга не было.
Организаторы уверяли, что митинг будет мирным. Полиция указала, что пока нет признаков каких-то беспорядков, поэтому никаких ограничений нет.
Если беспорядки начнутся, полиция обещала реагировать быстро и перекрыть движение.
В среду в интервью на LNK глава ГКП Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис сказал, что пока сложно сказать, сколько людей соберется на митинг.
Он заверил, что будет дежурить достаточное количество полицейских.