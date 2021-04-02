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На всех въездах в Палангу уже дежурят полицейские экипажи. Полиция проверяет выезжающих из города и въезжающих в город.
Около Паланги стоят блокпосты, проверяют и маршрутные автобусы
© Mindaugas Milinis

В пятницу полицейские проверили автомобиль у аэропорта и одному из пассажиров назначили штраф - у мужчины не было причины для въезда в город. По словам полицейских, водитель ехал по работе, а с ним в машине ехала подруга. Женщине эта поездка надолго запомниться.

"Однако у большинства въезжающих в Палангу были необходимые документы. Одни ехали с работы из Кретинги и Клайпеды. Больше всего машин будет вечером. Вечером в Палангу приедут вильнюсцы, у которых здесь есть недвижимость", – сказали полицейские, дежурившие на ул. Кретингос.

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Полиция проверяет и пригородные, междугородние и маршрутные автобусы.

Если у их пассажиров нет веской причины для поездки, их высаживают, составляют протокол и отправляют обратно, откуда они приехали.

Полиция напоминает, что незаконно "пробравшиеся на курорт люди не могут быть уверены в том, что им не придется платить штраф. Полиция проверяет и людей на улицах курорта.

Запрет на сообщение между муниципалитетами в Литве действует до 6 апреля 2021 г.

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