Около Минздрава состоялась акция протеста: призывают обратить внимание на глобальное потепление

Организатор мероприятия, член организации Extinction Rebellion Габия Горобецайте-Йоцене сказала, что очень важно обратить внимание на антропогенное воздействие глобального потепления на психологическое и физическое здоровье людей. По ее словам, резкое изменение климата считается самой большой угрозой для человечества в долгосрочной переспективе.

"Июль этого года был самым жарким с начала наблюдения за погодой. (...) Высокая температура воздействует на легкие, ухудшает состояние людей с болезнями сердца и кровеносных сосудов. Неоптимальная температура приводит к 5 млн. смертей ежегодно. В Литве после жаркого дня и тропической ночи разразилась такая буря, что ветер сносил крыши домов, град повредил машины и изрешетил крыши, упавшее дерево убило женщину. Жара действует и на эмоциональное состояние – обостряет депрессию, беспокойство, повышает риск самоубийства", – сказала активистка.