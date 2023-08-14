14 августа 2023 г. 13:37

Около Минздрава состоялась акция протеста: призывают обратить внимание на глобальное потепление

 
ELTA
Мигле Василяускайте
ru.DELFI.lt
Demonstracija prie Sveikatos Apsaugos ministerijos
Demonstracija prie Sveikatos Apsaugos ministerijos
ФОТО: DELFI (M. Vasiliauskaitės nuotr.)
14 августа около здания Министерства здравоохранения Литвы состоялась демонстрация на тему глобального потепления. Цель мероприятия - обратить внимание общества и властей на то, как глобальное потепление и частое проявление экстремальных условий влияет на здоровье людей.

Организатор мероприятия, член организации Extinction Rebellion Габия Горобецайте-Йоцене сказала, что очень важно обратить внимание на антропогенное воздействие глобального потепления на психологическое и физическое здоровье людей. По ее словам, резкое изменение климата считается самой большой угрозой для человечества в долгосрочной переспективе.

"Июль этого года был самым жарким с начала наблюдения за погодой. (...) Высокая температура воздействует на легкие, ухудшает состояние людей с болезнями сердца и кровеносных сосудов. Неоптимальная температура приводит к 5 млн. смертей ежегодно. В Литве после жаркого дня и тропической ночи разразилась такая буря, что ветер сносил крыши домов, град повредил машины и изрешетил крыши, упавшее дерево убило женщину. Жара действует и на эмоциональное состояние – обостряет депрессию, беспокойство, повышает риск самоубийства", – сказала активистка.

Demonstracija prie Sveikatos Apsaugos ministerijos

Во время демонстрации правительство Литвы призывали к действиям. Особое внимание уделили Миндраву, по словам организаторов акции, именно Минздрав должен объяснить необходимость снижения глобального потепления сквозь призму здравоохранения, угрозы здоровью людей.

Горобецайте-Йоцене сказала, что движение Extinction rebellion призывает правительство прекратить субсидии ископаемого топлива, финансировать возобновляющиеся источники энергии, обложить налогами сверхприбыль компаний, добывающих ископаемое топливо, не повышая цены на горючее для жителей и не снижая зарплаты работникам.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии