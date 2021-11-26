В очереди стоят люди, которые зарегистрировались на прививку.
Напомним, что за последние сутки первой дозой в Литве привились 2469 человек, всего привились 19 559 человек.
Вильнюсский центр вакцинации в Litexpo с выходных будет работать дольше, а в праздники работать не будет, об этом 24 ноября сообщил Вильнюсский муниципалитет.
По данным муниципалитета, такое решение было принято, потому что выросло число желающих привиться от COVID-19 (это произошло, когда разрешили прививаться третьей дозой вакцины).
В рабочие дни центр вакцинации будет работать с 8 до 20 ч., а в выходные с 9 до 19 ч.
Благодаря этому в день можно будет привить на 1000 человек больше, чем до сих пор.
На последней неделе в центре вакцинации прививали по 2000 человек в день. Зарегистрироваться на прививку можно по номеру 1808 или на сайте www.1808.lt.
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