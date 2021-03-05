По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, порядок движения может быть изменен с середины марта – на следующей неделе будут обсуждать план более свободного передвижения в тех мунициаплитетах, где ситуация будет лучше.

"Вопрос такой - как сделать, чтобы люди не ездили и не переносили вирус. Этот вопрос будет решать, и решение принимать правительство. Но некоторые проблемы мы видим, их надо оценить", – сказала министр.

Мэры разных городов по-разному оценивают это ограничение. Одни согласны с тем, что это помогает регулировать потоки, но обращают внимание на потребности людей, связанные с проездом в другой муниципалитет.

Однозначно это ограничение не могут оценить и представители врачей.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис сказал, что решения принимает правительство по совету медиков: "Мы доверяем решениям правительства. Было бы неразумно им противоречить и спорить с ними. Эксперты оценивают показатели заболеваемости и другие объективные данные, поэтому могут сказать, когда можно отменить ограничение".

"Каунасцы показали, что во время пандемии умеют взять себя в руки и вести себя сознательно и ответственно. (...) Каунасцы с прошлой недели могут ездить свободнее, блокпостов между городом и районом не осталось, поскольку этот раздел был больше бюрократическим, чем физическим. Каунас тесно связан с районом. Жители района ездят на работу в город, возят детей в детские сады, ездят в медучреждения и т.д., поэтому разделение круговых муниципалитетов создавало проблемы", – сказал Delfi.lt мэр Каунаса.

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас критически оценил действующие ограничения: "Если такими темпами по-прежнему будем держать Литву закрытой и будем разрешать только выездной туризм, а местный будет парализован, последствия будут катастрофическими. Жаль, что сегодня не говорим об уже переболевших людях, о том, что они могут приехать на отдых, получить услуги реабилитации, не говорим и о привитых, которые могут свободно перемещаться, отдыхать, они помогли бы местному бизнесу. Самолеты летают в разные страны мира, а мы в Литве законсервированы".

Он сказал, что за ограничение въезда в муниципалитеты, где разгораются большие очаги инфекции.

Глава администрации Бирштонского муниципалитета Йовита Тирвене сказала, что снимать ограничения надо постепенно, ведь увеличение потока людей в общественных местах курорта может представлять опасность.

Мэры предлагали и альтернативные решения - более свободное перемещение в пределах округов и регионов.

"Сейчас возможно сообщение между кольцевыми муниципалитетами. Можно разрешить сообщение в пределах округа, посмотреть, какой будет ситуация. Надо разрешать движение в пределах региона", – сказал мэр Биржайского района Витас Яряцкас, заметив, что сейчас разрешено общение двух домашних хозяйств.

С ним согласился и мэр Скуодасского района Пятрас Пушинскас.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас сказал, что видит два направления, которых надо придерживаться при продлении карантина. Если ограничения остаются, муниципалитеты должны действовать локально, в зависимости от ситуации.

"Если в Шяуляй ситуация неплохая, может, мы можем открыть школы, а в Шяуляй не смогут приехать люди из Вильнюса, которые могут привезти вирус, так почему мы должны жить, как Вильнюс", – сказал мэр.

Мэр Тракайского района Эдита Рудялене признала, что из-за ограничений в Тракай приезжает меньше людей. Но она считает, что с учетом ситуации в конкретном муниципалитете можно снять некоторые ограничения в пределах муниципалитета.

"Многие жители Тракайского района работают в Вильнюсе, сообщение со столицей есть. С 15 марта закроют железнодорожный переезд в Лентварисе, объезд будет через Вильнюс. Сейчас мы решаем этот вопрос. (...) На сегодняшний момент люди хотят быть на чистом воздухе, гулять, уже можно встречаться двум домашним хозяйствам, поэтому ничего плохого не было бы, если бы, соблюдая безопасность, расстояние, они приезжали", – заметила мэр.

Эпидемиолог Паулюс Градяцкас сказал Delfi.lt, что ограничение движения между муниципалитетами снижает мобильность, но это необязательно и не всегда снижает распространение вируса.

Он поднял вопрос, куда едут люди, если бары и рестораны не работают? Они едут к близким и друзьям. Но ведь такое движение может быть активным и в пределах самоуправления.

"Мы видим заражения в семьях, при общении разных семей. Этого мы хотим избежать. Для того, чтобы этого общения не было, нужно объяснять людям все последствия. Однако в пределах того же муниципалитета полиция не патрулировала, не спрашивала, куда мы ходим, зачем. Ограничение мобильности - не самое эффективное средства снижения масштабов заболевания", – сказал Градяцкас.

Он подчеркнул, что нет однозначного ответа на вопрос, насколько эффективно этот средство ограничения. Градяцкас заметил, что это дополнительно утомляет людей, которые не видят смысла в этом ограничении.

Между тем профессор Клиники инфекционных заболеваний Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис сказал, что не надо спешить с ослаблениями, ведь цель карантина - ограничение контактов.

"Я не понимаю возмущения мэров. Суть карантина - ограничение контактов. Мы разрешим сообщение и уровень заболеваемости резко вырастет. Это вызовет у людей намного более серьезную травму", – заметил профессор, призвав думать обо всей Литве, а не отдельных ее частях. Прежде чем ездить по Литве и навещать близких, он предложил подумать, как чувствуют себя люди, подключенные к аппаратам ИВЛ.