Он отметил, что Комиссия по делам гражданства не рекомендовала президенту принимать это решение в порядке исключения, так как "указанные в контексте разъяснения положений закона о гражданстве и конституции новые обстоятельства не обоснованы так, чтобы не возникло сомнений в наличии особых заслуг именно перед Литвой".

Президент Гитанас Науседа в свою очередь принял решение "учитывая все актуальные обстоятельства" и руководствовался Конституцией и Законом о гражданстве. Об этом решении и его мотивах была информирована и сама спортсменка, и ее представитель.

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Родившаяся в США Э. Рид ранее выступала за Грузию и Израиль, вместе с Саулюсом Амбрулявичюсом она завоевала путевку на зимние олимпийские игры этого года в Пекине.

Решение президента закрыло паре фигуристов дорогу в Пекин.

Э. Рид повторно обратилась с просьбой о получении гражданства в начале декабря.

В прошлом году президент уже отказал спортсменке в получении гражданства.

О таком решении Г. Науседы сожалели и Национальный олимпийский комитет Литвы, и Федерация фигурного катания Литвы.