Президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене в президентской резиденции вручили бывшему президенту Литвы букет цветов.
"Не всегда легко подобрать правильные слова для пожеланий человеку, который всего в жизни добился. Но более всего восхищает в Вас то, что Вы всегда оставались в политике человеком, сохранили свои самые лучшие, человеческие качества", - отметил действующий президент.
Его порадовало, что В. Адамкус охотно участвует в различных мероприятиях и "продолжает отдавать себя людям".
"Оставайтесь всегда таким же сильным, последовательным в отстаивании своих принципов", — пожелал Г. Науседа.
"Будьте счастливы и найдите душевный покой. Сил Вам", - добавил глава страны.
Премьер-министр Ингрида Шимоните пожелала бывшему президенту здоровья.
"Мне кажется, очень важно и отрадно, что президент с нами и может часто нас радовать, а иногда дисциплинировать, возвращать дискурс в рамки этики и западной культуры. Это качество, эта помощь со стороны Его Превосходительства Президента очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы Президент Адамкус дарил нам эту радость еще долгие-долгие годы", - заявила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните, поздравляя В. Адамкуса.
Витаутас Ландсбергис, первый руководитель новой независимой Литвы, пожелал, чтобы В. Адамкусу и его жене Альме Адамкене быть вместе долгое время.
"Конечно, я хочу пожелать ему как обычно: конечно, всегда – здоровья, выдержки, хорошего настроения, и чтобы они были вместе с госпожой Альмой еще очень долго", – добавил профессор В. Ландсбергис.
В. Адамкус занимал пост президента Литвы два срока: 1998-2003 и 2004-2009 годы.
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