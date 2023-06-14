Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь

По данным Государственной службы охраны госграницы, за первые 5 месяцев этого года в Беларусь ездило на в два раза больше литовцев, чем год назад за то же время. Соответственно 164 379 и 84 859.
В месяц едут в среднем по 30 000 человек. Пик был в июле прошлого года - 56 000.
В Россию также выезжает почти в два раза больше жителей: в прошлом году за 5 месяцев 8775, а в этом – 15 509. В Россию чаще стали ездить после того как сняли ограничения связанные с пандемией.
Delfi интересовался, чем литовцев привлекают эти страны. В группах на фейсбуке путешественники делятся своим опытом и рекомендациями. Есть и любопытные, которые в этом году в первый раз планируют посетить Беларусь.
Людей не пугают и очереди на границе (приходится ждать по 10-20 часов). Есть те, кто ездит на своем автомобиле и те, кто едет на автобусе.
Люди пишут, что автобусом ехать быстрее и дешевле, не придется так долго стоять на границе.
Ежедневно из Вильнюса в Минск едет 15-17 автобусов. Например, 9 июня с Вильнюсского вокзала первый автобус Eurolines (компания Toks) выехал в 6 ч., а потом каждый час едут другие.
После обеда едут и белорусские автобусы Minsktrans (9 июня их было 6). Цены на билеты колеблются в пределах 29–33 евро, продолжительность поездки – 5 ч.
Одни литовцы едут в Беларусь за дешевым горючим, а другие - развлекаться и лечиться.
"Мы еще ни разу не были в Беларуси. Хотим поехать летом. Едем из Шяуляя. Куда можно съездить недалеко от границы? Что посмотреть? О Беларуси мы ничего не знаем. Решили съездить в соседнюю страну, что-то красивое увидеть. Поедем с детьми 1 год, 9 лет и 14 лет. Может, кто-то может посоветовать, куда ехать, что увидеть?", – спрашивала на фейсбуке женщина.
Ей рекомендовали поехать в Минск: зоопарк, дельфинарий, парк аттракционов, "детям понравится и все дешево".
Другие рекомендуют белорусские санатории: "Цены с 28 евро в сутки с питанием, процедурами. Езжу каждый год уже 19 лет".
Есть люди, которые интересуются, где дешевле "лечить зубы" или ставить имплантаты. Некоторые утверждают, что эти услуги в Беларуси в 3 раза дешевле, чем в Литве.
Многие интересуются лекарствами и просят привезти антибиотики.
Есть люди, которых интересует более дешевое горючее, алкоголь, сигареты, теплицы.
Еще часть людей ездит в Беларусь к родственникам и друзьям.
Надо помнить, что из Беларуси жители Литвы не могут привезти полные багажники еды, как из Польши. В Литву из Беларуси нельзя ввозить больше 40 шт сигарет, 40 шт нагреваемого табака, 20 мл жидкости для электронных сигарет. Ограничено и количество алкоголя: крепких спиртных напитков не больше 1 л, более слабых (до 22%) – 2 л, вина – 4 л, пива – 16 л.
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что бывают случаи злоупотребления, когда пытаются провезти больше продуктов, чем допускается. За это грозит административная ответственность.
По его словам, сейчас массово за горючим для перепродажи в Литве уже не ездят, поскольку люди считают время - долго надо стоять на границе с обеих сторон.
Мишутис объяснил время ожидания на границе тем, что вырос поток и ужесточена проверка.
"Когда едешь из Беларуси, многое зависит от действий соседей. Например, во вторник в 8 ч. в Медининкай вообще не было очереди легковых автомобилей, а за минувшие сутки выехали 250. В Шумскасе и Шальчининкае тоже было по 5 автомобилей, а в Райгардасе стояли 48, время ожидания - 2,5 ч.", – сказал собеседник.
Департамент госбезопасности не раз предупреждал об опасностях, которые ждут в Беларуси, но литовцев это не пугает.
"Едут взрослые люди, которые точно знают, что происходит в Беларуси, слышат, как там относятся к Литве и ЕС, видят врагов и угрозы. Еще значительный поток пропаганды о нашей службе, Литве и ЕС. Люди, когда едут, это оценивают и, видно, думают, что они никому в Беларуси неинтересны, просто поедут, купят, что надо, вылечат зубы и вернутся. Но их проверяют те же пограничники, которые проводят нелегальных мигрантов, в Литву, Латвию и Польшу, запугивая гонят их в другие страны, портят физический барьер. Та же служба работает и на КПП", – напомнил Мишутис.
Он напомнил, что Беларусь с 1 июня усилила проверки – иногда проверяют не только паспорт, но и телефон, задают разные вопросы.
Мишутис сказал, что на автомобилях обычно ездят люди из близлежащих городов и районов, а на автобусах - со всей Литвы.
Однако он заметил, что из Беларуси в Литву едет больше людей, чем из Литвы в Беларусь. Белорусы едут в Ikea и Akropolis. Они едут за покупками, через литовские аэропорты могут лететь в другие страны.
По данным представителя СОГГ, в сутки в Литву приезжает 3000-4000 человек и столько же уезжает.
Безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши Беларусь продлила до конца 2023 года. В конце 2022 г. Минск сообщал, что к ним приезжали 370 000 граждан ЕС, больше 70% - литовцы, около 20% - латыши и 10% - поляки.
По данным СОГГ, в прошлом году граждане Литвы выезжали в Беларусь больше 365 000 раз.
МИД Литвы рекомендует гражданам не ездить в Беларусь.
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