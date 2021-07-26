Обязательно тестирование на коронавирус: кого оно затронет

Также тестирование становится обязательным для военных, субъектов публичного администрирования, и людей, которые будут работать с прибывающими в Литву нелегальными мигрантами.

Проверяться придется не чаще, чем каждые семь и не реже, чем каждые десять дней. По поводу профилактических тестов на COVID-19 следует обращаться к семейному врачу – регистрироваться на обязательный тест можно через платформу 1808.lt. Пока тесты будут проводиться за счет государства.

При отказе от обязательного периодического тестирования или при не прохождении его по иным причинам работник может быть временно отстранен от работы без выплаты зарплаты до дня проведения теста.

Министерство здравоохранения утверждает, что может сложиться ситуация, когда срок проверки придет, когда работник будет находиться за границей, например, у перевозчиков. В таких случаях обязательное тестирование может проводиться в Литве не позднее чем в течение 48 часов по прибытии.

Министерство, инициировавшее изменения, отмечает, что объемы обязательного периодического тестирования расширены с тем, чтобы быстрее выявлять случаи дельта-штамма.