"Вопрос вполне очевиден, может, одобрим общим соглашением? Спасибо", – обратился к членам городского совета мэр Ремигиюс Шимашюс.
Согласно решению горсовета, в 2023 году на иностранцев, покинувших Украину из-за начатой Россией войны, будет распространяться 100%-ная льгота на проезд в автобусах и троллейбусах местного регулярного сообщения.
В настоящее время, помимо украинцев и работников по уходу за больными, бесплатным проездом на общественном транспорте пользуются также работники сферы образования, работающие в вильнюсских учебных заведениях, поставщики социальных услуг и работники сферы культуры.
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