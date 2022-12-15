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Возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе, которая сейчас действует до конца декабря, на заседании городского совета в среду продлили до 2024 года.
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
© ELTA / Julius Kalinskas

"Вопрос вполне очевиден, может, одобрим общим соглашением? Спасибо", – обратился к членам городского совета мэр Ремигиюс Шимашюс.

Согласно решению горсовета, в 2023 году на иностранцев, покинувших Украину из-за начатой ​​Россией войны, будет распространяться 100%-ная льгота на проезд в автобусах и троллейбусах местного регулярного сообщения.

В настоящее время, помимо украинцев и работников по уходу за больными, бесплатным проездом на общественном транспорте пользуются также работники сферы образования, работающие в вильнюсских учебных заведениях, поставщики социальных услуг и работники сферы культуры.

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