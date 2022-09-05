О тепле останутся одни воспоминания: по ночам прогнозируют заморозки

Во вторник ночью ситуация будет похожей. Облака немного рассеются, осадков не ожидается. Ночью будет 2–7, на Куршской косе 9–10 градусов тепла. Местами возможны заморозки до 0–3 градусов мороза.

Во вторник днем также будет облачно с прояснениями. Однако вероятность осадков будет небольшой. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла.

В среду ночью без осадков, ожидается переменная облачность. Утром будет 3–8, у моря 10–12 градусов тепла. На части территории страны на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–2 градусов. Днем в Литву придут облака, на севере может пройти небольшой дождь. Днем будет 16–20 градусов тепла.

В четверг снова усилится антициклон. Ночью малооблачно. Днем облачность увеличится, особенно на северо-востоке. Однако осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ночью будет 4–9, на юге и на западе 10–11 градусов тепла. На севере местами еще возможны заморозки. Днем будет 15–20 градусов тепла.

В пятницу усилится восточный, северо-восточный ветер. Южнее Литвы пройдет циклон. На севере страны прояснений будет больше. Осадков еще не ожидается. Ночью будет 5–10, днем 16–21 градус тепла.

По нынешним данным, в выходные заморозков не ожидается, но днем температура будет как в пятницу, местами пройдут дожди.