Нуждающиеся будут получать сообщения из "Продовольственного банка"

 
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Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Благотворительный фонд "Продовольственный банк" намерен осуществить программу снижения материального недостатка, в ходе программы малоимущим будут раздавать карточки на получение продуктов. Больше 30 муниципалитетов страны выбрали эту организацию своим партнером, который поможет раздавать карточки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс сказал, что жителям вышлют смс-сообщения со ссылкой для регистрации в системе. Ссылку получат больше 100 000 человек.

"В каждой ссылке будет возможность регистрации на получение пайков в "Продовольственном банке", – заметил он.

"Важно, чтобы люди не испугались таких сообщений и смело открывали ссылки, регистрировались на конкретные дни и время. Смс-сообщения будут получать только те люди, которые заполняли заявку с возможностью раз в квартал посещать место "Продовольственного банка", где можно получить паек – т.е. получать продовольственный паек", – уточнил Гурявичюс.

Места раздачи пайков "Продовольственного банка" действуют в Акмяне, Алитусе, Аникщяй, Биржай, Электренай, Игналине, Йонаве, Юрбаркасе, Кайшядорисе, Калварии, Каунасе, Казлу Руде, Кедайняй, Келме, Клайпеде, Кретинге, Купишкисе, Лаздияй, Мариямполе, Паланге, Паневежисе, Пасвалисе, Плунге, Радвилишкисе, Расейняй, Шакяй, Шальчининкай, Шяуляй, Шилуте, Ширвинтос, Таурате, Тельшяй, Тракай, Утене, Варене, Вилкавишкисе, Вильнюсе.

– О возможности получить паек жителей информируют с помощью смс-сообщений со ссылкой для регистрации. Перейдя по ссылке можно выбрать дату и время. НИКАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВВОДИТЬ НЕ НАДО.

– Если человек сам не может выбрать дату и время, может позвонить по указанному номеру координатору, который поможет это сделать.

– За 1-2 дня до выбранной даты человек получит напоминание.

– На одного члена семьи в квартал выделяют паек массой 5 кг. Поскольку выдают продукты с ограниченным сроком годности, продукты на всех членов семьи сразу не дадут. Во время первого визита назначат время других визитов.

– Если человек после каждого напоминания не явится за пайком два раза, он лишится возможности пользоваться помощью "Продовольственного банка".

"Продовольственный банк" будет также в 32 муниципалитетах выдавать карточки на получение продуктов в магазинах (на сумму 100 евро). Карточки выдают на год. На одну семью выдают одну карточку. На человека выделяют 25 евро в квартал (значит, семья из 3 человек будет получать 75 евро в квартал).

Время выдачи этих карточек будет объявлено на сайте "Продовольственного банка". Кроме того, жители получат смс-сообщения с уведомлениями.

Первый раз деньги на карточки поступят 15 марта (если карточка получена 5 марта), 15 апреля (если получена до 5 апреля). Второй раз деньги на карточку поступят 15 июня.

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