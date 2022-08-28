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За минувшие сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 125 нелегалов — самое большое их число в этом году, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ).
Ранее максимальное число мигрантов, пытавшихся попасть в страну в этом году, составляло 124 и было зафиксировано 26 августа.
14 ноября прошлого года пограничники развернули 126 иностранцев. 12 ноября была предотвращена попытка нелегального попадания в Литву из Беларуси 144 мигрантов, а 9 ноября — 281 мигранта.
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