Ранее максимальное число мигрантов, пытавшихся попасть в страну в этом году, составляло 124 и было зафиксировано 26 августа.

14 ноября прошлого года пограничники развернули 126 иностранцев. 12 ноября была предотвращена попытка нелегального попадания в Литву из Беларуси 144 мигрантов, а 9 ноября — 281 мигранта.