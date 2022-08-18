Новый прогноз синоптиков: когда отступит жара

Вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов тепла. Особенно жарко будет на севере страны.
В ночь на пятницу перемен не ожидается. По-прежнему будет сухо и тепло. Ночью будет 16-21 градус.
В пятницу днем также ожидается жара. Погода будет солнечной, вероятность дождя невелика. Воздух раскалится до 28-33 градусов тепла.
Ближе к выходным ожидаются перемены.
В субботу местами, наибольшая вероятность - на западе, пройдут дожди с грозами. Однако температура останется высокой, ночью - 16-20, а днем 26-31 градус тепла.
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