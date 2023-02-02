Новый прогноз – осадков не будет только один день

Скопировать ссылку Новый прогноз – осадков не будет только один день

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В ночь на 2 февраля во многих районах местами ожидаются осадки - снег и мокрый снег. Кое-где будет идти ледяной снег, прогнозируют гололед. Местами туман. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем во многих районах время от времени ожидаются осадки, в основном небольшой снег или мокрый снег. Кое-где гололед и ледяной дождь. Будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.