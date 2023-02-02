aA
В ночь на 2 февраля во многих районах местами ожидаются осадки - снег и мокрый снег. Кое-где будет идти ледяной снег, прогнозируют гололед. Местами туман. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем во многих районах время от времени ожидаются осадки, в основном небольшой снег или мокрый снег. Кое-где гололед и ледяной дождь. Будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Новый прогноз – осадков не будет только один день
© ELTA / Marius Morkevičius

3 февраля местами выпадет снег. Гололед. Ночью 1–6 градусов мороза, у моря 1 градус тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

4 февраля на большей части территории страны выпадет небольшой снег. Ожидается гололед. Ночью местами до 12, днем 0–5 градусов мороза.

5 февраля без особых осадков. Гололед. Ночью будет 6–11, на востоке местами 12–15, днем 2–7 градусов мороза.

6 февраля ночью местами пройдет снег (или мокрый снег). Гололед. Ночью 4–9, на востоке 10–13, у моря 1–3 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, на западе местами 1–3 градусов мороза.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Прокуратура Литвы: экс-депутата Сейма подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены...

Поговорили о русских: неизбежный негатив, "русофобы" и ласточки, дураки и национальность, варварство и чуткость

74,6% литовцев относятся к русским скорее негативно,...

Новый прогноз – осадков не будет только один день

В ночь на 2 февраля во многих районах местами ожидаются...

Экономисты оценили изменения цен на продукты питания: во втором полугодии ситуация изменится в корне

Цены на продукты в Литве начнут снижаться разве что во...

Выясняется, как в парламент поступила информация о Бартошявичюсе  комментарий генпрокурора

1 февраля генпрокурор Литвы Нида Грунскене на...