Днем воздух прогреется до 27–32 градусов. Прохладнее будет на востоке страны, на юго-западе будет теплее.

В субботу ночью без осадков, только утром на запад придет холодный атмосферный фронт. В западных районах пройдут небольшие ливневые дожди. Возможны грозы. Будет 15-20 градусов тепла.

В субботу днем атмосферный фронт пройдет над Литвой. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные, на востоке возможны грозы. Днем будет 19–24, а на востоке 25–27 градусов тепла.

В воскресенье ночью усилится зона высокого давления. Облака рассеются. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В воскресенье днем ждет солнечная и теплая погода. Без осадков. Днем будет 18–23 градусов тепла.

По нынешним данным, новая неделя начнется со спокойной и сухой погоды. Только в понедельник возможны небольшие осадки на юго-западе страны. Температура воздуха будет как в воскресенье.