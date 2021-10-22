АЗС сообщают, что будут ограничивать потоки клиентов, а некоторые АЗС будут принимать только клиентов с "паспортом возможностей".

Сеть АЗС Circle K сообщила, что с 22 октября 2021 г будет требовать "паспорт возможностей" на АЗС, где наблюдается большой поток клиентов. На автоматических заправках Circle K можно расплатиться и платежной картой и наличными.

Сеть Viada также сообщает об ограничении потоков. В сообщении указано, что на большинстве АЗС будут одновременно обслуживать только одного клиента. Информация о том, сколько человек одновременно может находиться в помещении, будет указана на двери АЗС.

Напомним, что с 22 октября в Литве действуют новые ограничения - там, где принимают всех клиентов, а не только людей с "паспортом возможностей", количество клиентов рассчитывается исходя из площади помещения - на 30 кв. м - 1 человек.

Председатель совета Союза литовских АЗС Каролис Стасюкинас сомневается в целесообразности такого решения и надеется, что это недоразумение исправят.

"Рассматриваем все варианты. Конечно, поскольку у нас маленькие АЗС, потоки небольшие, у крупных, наверное, проблем меньше. Но все равно – мы обслуживаем и скорую помощь, и пожарных. Видимо, каждая компания примет решения по своему убеждению", – сказал он, заметив, что сейчас ведутся переговоры с Минздравом.

"АЗС - не то же самое, что магазин. Горючее заливают, все остальное делают на улице – в помещении только платят. Это минуты, тут ограничений не должно быть – есть ли смысл ставить в очередь скорую помощь, пожарные машины? Мы обратились, они поняли, сказали, будет реакция, возможно, не учли специфику работы АЗС", – удивлялся Стасюкинас.

Некоторые АЗС обслуживают клиентов через окошко.