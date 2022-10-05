Новый опрос: оказывается, немалая часть литовцев оценивает войну в Украине иначе

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13 из 100 участников опроса в Литве считают, что Россия не виновата в войне в Украине, а помощь последней оказывают чрезмерно большую. Такой результат удивил и главу компании Inspired UM, которая заказала опрос, Васариса Оржекаускаса. Он сказал LNK, что это означает, почему так много людей придерживается такого мнения.
Pervij kanal propaganda apie Moldovą
Pervij kanal propaganda apie Moldovą
© Stopkadras

По словам главы агентства, респондентов спрашивали: кто в ответе за войну в Украине?

"Ответы, честно говоря, удивили: 13% респондентов убеждены, что за это в ответе США или НАТО, или сама Украина. Это немалая часть жителей, ведь, это больше 200 000 человек", – сказал LNK paaiškino Оржекаускас.

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"Все люди живут в каком-то своем пузыре. Наверное, и я не исключение", – рассуждал собеседник.

По его словам, опрос проводился в интернете.

"По охвату возрастных групп исследование репрезентативное. Те люди, которые считают, что в войне виноваты США, НАТО, также думают, что Украине оказывается слишком большая поддержка, гораздо большая, нежели требуется. Они, конечно же, не участвуют в инициативах оказания помощи Украине", – сказал Оржекаускас.

Исследование показало, что около 60% литовцев все же участвует в оказании всевозможной помощи Украине.

"Это исследование провели в рамках проекта, в котором мы участвуем. В рамках проекта людей призывают звонить в Россию по случайным номерам и излагать свое мнение о войне", – пояснил глава агенства.

Он считает, что вышеупомянутые, 13%, которые считают, что в войне виноват Запад или Украина, находятся в российском информационном пространстве, под его влиянием.

"Одни таких людей называют "ватниками", другие – пророссийски настроенными людьми. Это, наверное, больше вопрос идентичности этих людей, кто они, кем себя считают", – сказал Оржекаускас.

"Есть определенный круг людей, которые не идентифицируют себя как граждане Литвы, считают себя скорее жителями России в широком смысле, – не надо исключать такой возможности. Второй момент - информационный, после запрета российских каналов, содержание которых и без того "чистили", альтернативу русскоязычным не предложили. В Литве официально, мне кажется, нет какого-то телевидения на русском языке, нет и дискуссий о том, как это компенсировать людям", – заметил он.

В результате, такие люди начинают искать информацию в альтернативных источниках, например, в интернете, где могут быть и более радикальные высказывания.

"Решения нужны комплексные: это не только выбор СМИ. Это и воспитание, диалог с этими группами", – продолжил Оржекаускас.

Кроме того, по его мнению, в школах детей надо учить критическому мышлению.

"то главное, чему надо учить современную молодежь", – считает собеседник.

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