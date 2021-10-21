С пятницы будет ограничены потоки клиентов в магазинах, принимающих покупателей без "паспорта возможностей". Отныне у рынков, магазинов, аптек, принимающих людей без "паспорта возможностей" есть два варианта: либо принимать только посетителей с этим документов, либо ограничивать поток людей (30 кв. м на одного человека). Зимой в карантин обязательная площадь на одного человека была в два раза меньше (15 кв. м).

Председатель совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене сказала, что министерство не пояснило, почему была увеличена площадь.

"Мы предлагали целый комплекс мер по снижению распространения болезни, но нам сказали: "Назовите квадратные метры". Это все, что интересовало Минздрав", – сказала она.

Этот порядок критикуют и аптеки. Никаких исключений для них нет, значит, если площадь аптеки до 30 кв. м, они могут принимать только одного клиента. Фармацевты считают, что это будет проблемой в маленьких городах, где нет больших аптек - люди будут стоять в очередях, на улице.

Очереди будут и у магазинов. Если площадь магазина меньше 1500 кв. м и принимать будут всех, то за дверью ждать придется и людям с "паспортом возможностей" и без него.

"Мы будем ограничивать число покупателей, будем использовать принцип корзинок – как в прошлом году во время карантина", – сказала представитель IKI Вайда Будрене.

Сети Norfa и Maxima также будут регулировать поток покупателей, а "паспорт возможностей" будут проверять только там, где это требуется по действующим правилам.

Rimi еще не приняла решение.

А сеть Lidl с пятницы во всех магазинах будет обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей". Если магазины принимают только клиентов с этим документом, им не надо регулировать потоки покупателей.

Новый порядок вступает в силу 22 октября, но еще не все сети и рынки решили, что будут делать.

Глава рынка Benedikto turgus Илона Драбавичене сказала, что очень сложно найти охранников, которые следили бы за порядком.

"Наша компания работает с крупными сетями, поэтому мы до сих пор не знаем, сможет ли она дать нам дополнительную охрану", – заметила она.

Торговые сети говорят, что им не хватает не только работников. Сейчас от постоянного напряжения и бесконечной смены требований устали и имеющиеся работники.

"Наши работники сталкиваются с напряжением. Из-за масок, "паспорта возможностей", других ограничений - во всем винят торговцев, якобы они сами пошли на это", – сказала представитель IKI.

SAM сообщает, что отныне "паспорт возможностей" смогут получить и граждане Литвы, привившиеся за границей. Правда, они сами должны позаботиться о том, чтобы данные о вакцинации были внесены в систему esveikatа.