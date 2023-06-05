Новые факты от Тапинаса: в Игналине поставлен "рекорд" расчета разными банковскими картами

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Общественный деятель Андрюс Тапинас вместе с обозревателем Ритасом Стасялисом исследовали отчеты членов горсовета Игналинского района и сообщили, что был поставлен "рекорд" расчета разными банковскими картами. Член Литовского союза крестьян и зеленых Йонас Балтакис, представил чеки, оплаченные 112 разными платежными картами.
Andrius Tapinas
Andrius Tapinas
© DELFI / Dainius Labutis

"Ритас Стасялис отправился в Игналину и привез новый рекорд. За свой срок полномочий Балтакис представил счета за горючее, оплаченные 112 разными банковскими картами", – писал в Facebook Тапинас.

"112 разных карт. это тот момент, когда надо звонить по номеру 112", – прибавил общественный деятель.

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По его словам, экс-мэр Игналины соцдем Юстас Расикас представил счета за горючее, оплаченные 70 разными картами, а вице-мэр Юозас Рокас - 64.

"И все чеки именные, как требовала администрация муниципалитета Игналинского района", – прибавил общественный деятель.

По его словам, Стасялис заметил, что разные политики представляли чеки, оплаченные теми же картами.

"Администрация муниципалитета Игналинского района строго проверяла именные ли чеки, но сколькими картами - 112 или 70 - их оплачивали, не заметила", – подытожил он.

Напомним, что расследование Тапинаса в разных муниципалитетах вызвало политический кризис в Литве. Тапинас интересовался, как члены горсовета использовали деньги на канцелярские расходы. Расследование в муниципалитетах Неринги, Мажейкяя, Шилуте, Пагегяя и Шяуляя начала и Служба спецрасследований (ССР).

В Пагегяе и Шилуте Генпрокуратура начала расследование в связи с возможным нарушением общественных интересов.

Каунасская окружная прокуратура расследует возможное нарушение общественных интересов в Каунасе и Каунасском районе.

Член Игналинского муниципалитета Расикас вернул в бюджет больше 14 000 евро. Он сообщил об этом после появления отчета Тапинаса по расследованию в Игналинском муниципалитете.

"В первую очередь приношу извинения всем жителям Игналинского края. Беру на себя ответственность за использованные средства. Сожалею в связи со сложившейся ситуацией. Оценив ситуацию, я на прошлой неделе вернул в бюджет деньги за 2019 – 2023 г. - всего 13 887,80 евро", – писал он 5 июня в Facebook.

"Призываю и других членов горсовета сделать то же самое", – писал Расикас.

Он уверял, что Игналиснкое отделение партии в ближайшее время обсудит порочную практику использования средств на канцрасходы.

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