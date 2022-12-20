Новые данные: за последние 20 лет число русских и поляков в Литве сократилось

По данным Департамента статистики, сопоставляя данные переписей 2001 и 2021 годов, видно, что больше всего сократилась доля населения русской национальности - с 6,3% до 5%. Доля поляков сократилась несколько меньше - с 6,7% до 6,5%, белорусов - с 1,2% до 1% от всего населения страны.

Департамент статистики также указывает, что с 0,7 до 0,5% сократилось число украинцев, но эти цифры не отражают изменений, произошедших после российского вторжения, начавшегося в феврале этого года. По данным ведомства, с начала войны в конце февраля этого года в Литву прибыло около 72 тыс. военных беженцев из Украины.

Данные переписи 2021 года также показали, что доля русских, белорусов и украинцев среди городских жителей выше, чем среди сельских, а литовцев и поляков – наоборот: среди сельских жителей выше, чем среди городских.

В селах литовцы составляли 87,1% всех жителей, в городах - 83,4%, поляки - соответственно 7,9% и 5,8% в городе.

Всего за два десятилетия постоянное население Литвы уменьшилось на пятую часть или примерно на 673 тыс. человек. По данным ведомства, в январе 2021 года их было 2 миллиона 811 тысяч, а в 2001 году при первой переписи населения после восстановления независимости было зафиксировано 3 млн 484 тыс. жителей.