Нововведение для покупающих рецептурные лекарства: это может побудить выбирать препараты иначе

Отныне каждый житель страны, у которого есть рецепт на лекарства или медицинские средства, сможет на одном экране увидеть цены всех подключенных аптек и выбрать наиболее выгодный вариант.
В Европе Литва является лишь одной из пяти стран, внедривших подобные системы.
Что особенного в этом нововведении, не будет ли оно еще больше обременять и без того часто подвисающую систему e.sveikata? Об этом министра здравоохранения Арунаса Дулькиса спросил ведущий передачи LNK А. Мазетис.
По словам министра, отныне люди, покупающие рецептурные лекарства онлайн, будут меньше зависеть от рекламы и будут выбирать их не по цвету коробки, а по действующему веществу, в чем и состоит цель.
А. Дулкис в эфире передачи сказал, что необходимость подобной услуги обсуждается давно.
"Если не ошибаюсь, еще в 2019 году парламент предусмотрел такую возможность в Законе о фармацевтике, но технические и ИТ-решения еще не были приняты, потому что это достаточно сложно", — пояснил министр.
По его словам, были всевозможные соображения, как может происходить такая дистанционная продажа рецептурных лекарств, и предлагалось это делать через отдельные сайты.
"Было принято решение делать это через e.sveikata - безопасным, удобным способом - это тоже очень хорошо с точки зрения конкуренции, потому что человек в этой системе не видит рекламы аптечных сетей. Он просто видит возможность выбирать препарат не по названию, а по действующему веществу. Кроме того, клиент может получить консультацию и доставку на дом", - отметил преимущества А. Дулькис.
"Это и безопасно, и удобно. Это будущее — все услуги переходят на дистанционное управление. Они дадут возможность участвовать в этом рынке тем игрокам, которые не имеют собственной аптечной сети или не имеют крупной сети", - добавил он.
Министр не считает, что возможность приобретения рецептурных препаратов в аптеках упростит их приобретение и одновременно увеличит злоупотребление лекарствами. Просто люди, видя только действующее вещество, будут выбирать лекарства более осознанно, не поддаваясь влиянию фармацевтической рекламы.
А еще врачи постоянно жалуются, что система e.sveikata, через которую будут проходить дистанционные продажи лекарств, постоянно зависает. Ведущий спросил, не ухудшит ли это работу и без того не очень хорошо функционирующей системы?
"E.sveikata получила много обновлений за последние 2 года. Хочу обратить ваше внимание на то, что система прошла проверку на массовую регистрацию на вакцинацию, прошла массовое получение сертификатов о прививках - европейских и национальных. Таким образом, она была значительно улучшена и выдержала сильные наплывы пользователей.
Ее использование увеличилось. Это также выявило дополнительные проблемы, но помогло ответственным за функционал соответствующим образом систему улучшить", - сказал А. Дулькис.
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