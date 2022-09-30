Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями

Он сказал, что сам уехал из Калининграда после нескольких арестов.

"Это было давно, еще до войн. И пришлось это делать не совсем легально. (…) Там много не надо, чтобы тебя арестовали. Есть статьи за так называемое искажение исторической правды, за какую-нибудь дискредитацию, всего там много", – сказал Шамборскис.

По его словам, нет точной статистики, сколько литовцев живет в Калининграде.

Он заметил, что точно считают только тех, у кого родной язык - литовский.

"Официальная статистика показывает только тех, у кого родной язык литовский, их 10 000. А есть еще их внуки и правнуки – те, у кого литовские корни - их около 30 000", – сказал собеседник.

Живущий в Литве Шамборскис сказал, что мужчин с литовскими корнями в Калининграде уже призвали в армию.

"Да, они в первую очередь получают повестки. Самих русских стараются в первую очередь не призывать, в основном призывают жителей приграничных регионов с Литвой. А там, как известно, очень много литовцев живет, внуков бывших наших ссыльных, политзаключенных. Уже немалую часть призвали и увезли", – заметил он.

Шамборскис сказал, что уже есть и погибшие в Украине военные российской армии с литовскими корнями. Он заметил, что просто уехать из Калининграда непросто, в Литву впускают в основном тех, у кого там есть близкие родственники.

Он порадовался, что удалось повлиять на ситуацию. Delfi напомнил, что в четверг МВД Литвы сообщило, что в Литву будут впускать граждан России, которые могут подтвердить литовские корни. Исключение сделают и для тех, о ком сообщит МИД, что человека должны впустить по гуманитарным причинам.

"Министры согласились сделать исключение для тех, кто может предъявить доказательства наличия литовских корней. А происхождение доказать легко - почти у всех есть документы, свидетельствующие о литовском происхождении, выданные консульскими службами. Или свидетельства права на получение литовского гражданства. На таких основаниях с сегодняшнего дня в Литву уже впускают россиян", – сказал Шамборскис.

Он заметил, что покидающие Калининград литовцы иногда просто подкупают пограничников.

По словам Шамборскиса, если бы люди массово уезжали из Калининграда, то речь шла бы о тысячах.

Он заметил, что и в Калининграде протестуют против мобилизации, но протесты не массовые, поскольку репрессии очень жестокие.

"Этих людей быстро ловят, избивают, запихивают в тюрьмы", – сказал собеседник.

Он развеял страх в связи с пророссийско настроенными беженцами из России: "Через неделю в Литве они становятся пролитовскими, проукраинскими. Этого не надо бояться. Там просто информационный вакуум. И если тебе 8-10 лет 10 раз в день доказывают и говорят все СМИ, что украинцы - фашисты, убивают российских детей... Ну, не знаю, как можно перед этим устоять в течение многих лет".

Он призывал людей с литовскими корнями, получивших повестки в Калининграде, любой ценой покинуть область. "Как можно скорее уезжайте", призывал Шамборскис.