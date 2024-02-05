Новое предложение – памятник Пушкину в Грутский парк

Небольшой бронзовый бюст с фамилией - Пушкин. Этот памятник поэту XIX века кажется неуместным общественному деятелю Барткявичюсу.
"Пушкин в то время был глашатаем оккупантов", – заявляет глава Международного фонда друзей Украины Барткявичюс.
"Там, где Пушкин - там их земли, они так думают. И в любой момент могут прийти защищать не мистических русскоязычных жителей, а именно свои границы – Пушкина, советских воинов", – считает он.
Барткявичюс предлагает перевезти памятник Пушкину в Грутский парк. С таким предложением он обратился в муниципалитет.
"Эта инициатива пришла от людей радикальных и даже экстремистских взглядов", – сказала директор Маркучайского поместья Надежда Петраускене.
"Я - против уничтожения исторических фактов. История - это кладезь, у историков есть о чем писать, они должны выяснять и интерпретировать. Но стирать, уничтожать - нет", – сказала доцент Кафедры славистики Вильнюсского университета Дагне Бержайте.
Этот памятник Пушкину был открыт в Вильнюсе 70 лет назад. Это второй памятник поэту, первый во время Первой мировой войны был увезен из Вильнюса. Сначала второй памятник стоял в сквере у Кафедральной площади, а в 1992 г. его перенесли к зданию музея.
В поместье жил сын поэта Григорий Пушкин со своей супругой Варварой, там же они оба и похоронены.
Директор музея Петраускене сказала, что эту часть города надо охранять и беречь. Она предлагает обсудить вопрос памятника с жителями, но, кажется, жители уже определились.
"При чем тут Пушкин? И Пятрас Цвирка не нравится, и Пушкин не нравится. Полный маразм, делать людям нечего? Давайте дальше уничтожать созданную культуру", – сказал один вильнюсец.
"Мне лично он не мешает. Но, если есть какие-то проблемы, почему бы и нет", – сказала другая собеседница.
Пушкин написал роман в стихах "Евгений Онегин" и заложил основы для появления классиков, в их числе и Ф.М.Достоевского.
"В России, вне всякого сомнения, это поэт Nr. 1, ведь он родоначальник русской литературы", – сказала Бержайте.
Пушкин писал и сказки, и произведения на исторические темы, например, "Борис Годунов".
Барткявичюс утверждает, что произведения Пушкина служат российскому
"Он действительно думал и писал о том, что Литва - часть России", – заявил Барткявичюс.
Бержайте напоминает, что в XIX в. контекст был иным, ведь с тех пор прошло 200 лет.
Вильнюсский муниципалитет отметил, что пока судьбу памятника Пушкину решать не будет, поскольку занимается советским наследием. Отказ от памятника должен обсуждать горсовет.
"Сейчас мы получили выводы Литовского центра геноцида жителей и сопротивления, поэтому должны переименовать сквер П.Цвирки, ул. Людаса Гиры. Мы хотим покончить с одним периодом, потом заняться другим", – сказала председатель муниципальной Комиссии исторической памяти Камиле Шерайте–Гогялене.
С Антакальнисского кладбища еще убрали не весь памятник советским воинам, сейчас убирают постамент и вечный огонь.
"В некоторых местах нужно время, поэтому, что касается Антакальнисского кладбища, пока не будем обсуждать, что может появиться на месте бывшего мемориала", – сказала Шерайте–Гогялене.