В Службе занятости в четверг было спокойно – приходит сюда лишь небольшое количество безработных, которые ищут работу. Однако с понедельника, по словам главы Литовской конфедерации работодателей Данаса Арлаускаса, ситуация может кардинально измениться.

"Могу прямо сказать, так и будет", – сказал журналистам LNK Арлаускас.

По его словам, после того как государство отказалось компенсировать стоимость тестов работникам, в отделения Службы занятости хлынет новая волна безработных.

Работодатели говорят, что нет смысла платить пособие по безработице тем, кто ушел с работы, потому что не хочет тестироваться за свой счет.

"Прививка для них - это плохо, а тесты должно оплачивать государств или работодатели. Это значит, что такой человек не хочет работать. Если он не хочет работать, зачем ему регистрироваться в Службе занятости?" – вопрошал Арлаускас.

Представителей профсоюзов такие предложения пугают.

"Это глупость. Фантазиям работодателей нет предела. А покушение на страховку, которую человек получил, платя налоги, это полный абсурд. Даже наглость", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

То, что предлагают работодатели в Литве, уже действует за океаном. Работники в США, которые не выполняют требования вакцинации в компании и уходят с работы, лишаются права на получение пособия по безработице. Правда, по данным CBS News, некоторые штаты уже хотят отказаться от этого порядка. Пример США не вдохновляет и литовских депутатов.

"Это предложение не только вносит раздор между частью общества и правительством, но и между работниками и работодателями. Эта борьба, как мне кажется, несвоевременная и неуместная", – сказал LNK депутат Линас Кукурайтис.

Социал-демократ Альгирдас Сисас был удивлен такому предложению.

"Тут такая идея, если работник плохой, то у него еще что-то можно забрать. Может еще придумают лишить жилья или забрать детей? Нельзя выступать с такими предложениями", – сказал Сисас.

Работодатели все же намерены представить это предложение правительству. Вопрос лишь в том, примет ли его правительство.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что она против такого предложения, она согласилась бы только не платить пособие по болезни.

"В пособие по болезни включено некоторое условие. А страховка на случай безработицы выплачивается потому, что человек делает взносы. Я думаю рациональнее было бы говорить о пособиях по болезни, а не по безработице", – сказала министр.

Глава парламентского Комитета социальных дел Миндаугас Линге сказал LNK, что если человек отказывается от прививки, а потом заболевает коронавирусом в тяжелой форме, не может работать, "тогда за это время пособие ему могли бы не платить".

Пока в вопросе пособий по болезни власти больше демонстрируют энтузиазм, а не конкретные решения. Навицкене сказала, что предложит это коллегам только тогда, когда поступит предложение работодателей.

"Когда у нас будет такое предложение, а все предложения обсуждаются, тогда обсудим и это", – сказала министр.

Пока Литва не может договориться о том, что делать с теми, кто не хочет сдавать тесты, председатель Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен призывает подумать об обязательной вакцинации от коронавируса в ЕС.