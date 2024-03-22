Новейшие рейтинги: в лидерах по-прежнему социал-демократы

На этот раз партия получила 17,8% голосов респондентов (месяцем ранее - 17,2%).
На втором месте рейтинга остается демократический союз "Во имя Литвы" - 11,8% (и 10,6% месяцем ранее).
На третьем месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,8% (9,3% месяцем ранее).
За ними идет Литовский союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 8,7% (ранее 10,6%).
Пятое место - Партия труда, за которую намеревались голосовать 4,5% респондентов (прежде 5,7%).
За "трудовиками" идет Движение либералов – 3,7% (месяцем ранее 4,5%) голосов.
Похожей была поддержка Литовской партии регионов Йонаса Пинскуса (3,6% в феврале и 4% в январе) и партии овиняемого в антисемитизме Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана" (3,5% и 2,1%).
Около 3% респондентов голосовали бы за Партию свободы (3,3% и 3,7%), а также у "Свободы и справедливости" Артураса Зуокаса (2,5% и 3,2%).
Похожая поддержка и у Избирательной акции поляков-Союза христианских семей (в феврале – 2,5%, в январе 1,9%).
Остальные партии получили меньше 2% голосов.
24,3% участников опроса сказали, что не участвовали бы в выборах или не знают, за кого им голосовать.