Новейшие рейтинги: лидирующую позицию продолжают удерживать консерваторы, им в спину дышат соцдемы

В ходе опроса 13,5% респондентов высказались в поддержку СО-ЛХЗ. Тогда за консерваторов на ноябрьских выборах в парламент проголосовало бы 13 проц. жителей.

Второе место в таблице занимает Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В декабре эту оппозиционную силу поддержали 12,1 проц., в ноябре доля таких респондентов составила 11,3 проц.

На третьем месте – демократический союз "Во имя Литвы", возглавляемый Саулюсом Сквернялисом: за них в декабре проголосовало бы 9,9 проц. респондентов. А в ноябре эту политическую силу поддержали 8,4 проц. респондентов.

Далее идет Союз литовских крестьян и зеленых во главе с Рамунасом Карбаускисом – этот союз в декабре получил поддержку 6 проц. жителей (в ноябре – 8,7 проц.).

На пятом месте в рейтинговой таблице – Союз либералов. Эту правящую партию в декабре поддержали 5,9 проц. (в ноябре – 5,8 проц.).

Менее 5 проц. опрошенных в декабре поддержали возглавляемую Аушрине Армонайте Партию свободы, за которую проголосовали бы 3,1 проц. респондентов (в ноябре – 2,9 проц.), и партию "Свобода и справедливость" под председательством А. Паулаускаса, которую в декабре поддержали 2,7 проц. (в ноябре – 3,5 проц.).

Внизу рейтинговой таблицы находится оппозиционная Партия труда, популярность которой в декабре составила 2,1 проц. (в ноябре – 2,5 проц.).

О своем неучастии в голосовании заявили 11,1 проц., а 21 проц. жителей признались, что не знают, кому бы отдали свой голос, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье.

И. Шимоните по-прежнему наиболее подходящая кандидатура на должность премьер-министра

Отвечая на вопрос, кто из политиков или общественных деятелей является наиболее подходящей кандидатурой на должность главы Правительства, в декабре 16 проц. респондентов поддержали действующего премьер-министра Ингриду Шимоните. В ноябре ее поддержали 13,6 проц. участников исследования.

В то же время, в декабре 8,9 проц. жителей считали, что лучше возглавил бы Правительство экс-премьер С. Сквернелис. Это чуть меньше, чем в ноябре (9,4%). Третье место в этом списке занимает лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте. Ее на месте нынешнего премьер-министра в декабре хотели бы видеть 5,9 проц. В ноябре таковых было 6,5 проц. Вне тройки лидеров – еврокомиссар В. Синкявичюс (4%), Р. Жемайтайтис (4%), В. Чмилите-Нильсен (3,4%), депутат Сейма А. Верига (2,2%), министр обороны А. Анушаускас (1,5%). %), Р. Карбаускис (1,4%), Р. Паксас (1,7%).

Почти две трети населения негативно оценивают правительство

В ходе опроса, проведенного по заказу Delfi, жители также дали оценку и деятельности Кабинета министров. В декабре Правительство во главе с И. Шимоните положительно оценивали 5,4 проц., скорее положительно – 24,5 проц. Негативных оценок деятельности Правительства – несравнимо больше. Негативно оценили Правительство 34 проц., скорее негативно – 28,8 проц.

В ходе исследования было опрошено 1010 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы. Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.

При проведении исследования использовался комбинированный метод опроса: 50 проц. – телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. При проведении телефонного опроса интервью проводит профессиональный интервьюер. Он опрашивает респондента, задавая подготовленные вопросы и фиксируя ответы в анкете. При онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, который респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкету нельзя заполнить более одного раза.