Новая волна COVID-19 пришла раньше: в июне заболеваемость в 10 раз выше, чем год назад

Во Франции жителей призывают надевать маски в общественном транспорте и торговых центрах. Вернуть маски просит Союз врачей Турции. Рост заболеваемости фиксируется в Португалии, Италии, Греции, Германии и Великобритании.

"Это тот же омикрон, но он хитрее, он быстрее поражает человека, быстрее распространяется", – сказал эпидемиолог Саулюс Чаплинскас.

"Не надо думать, что мы находимся немного дальше (от тех стран), поездки, отпуска есть и у нас, поэтому и у нас он должен доминировать, иначе не может быть", – сказала эпидемиолог Дайва Размувене.

Эксперты говорят, что новая волна коронавируса уже началась и в Литве. Большая часть муниципалитетов находится в черной зоне. Хуже всего дела обстоят в Друскининкай.

"Не было спокойно и в прошлом году. Но в этом году в июне – больных в десятки раз больше, чем год назад. Количество больных в больницах пока небольшое", – сказала Размувене.

Аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс сказал LNK, что лучше всего наблюдать за долей положительных тестов.

"Количество положительных тестов выросло до 35%. Чтобы утверждать, что ситуация под контролем, положительных тестов не должно быть больше 4–5%", – сказал он.

Минздрав ничего ужесточать не планирует и предлагает ряд рекомендаций.

"Мы понимаем, что некоторые страны Европы уже представляют не только рекомендации, но и требования. Мы тоже пересматриваем позицию", – сказала LNK представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене.

Эксперты критикуют министерство за то, что не отслеживают штаммы и мало тестируют.

"Национальная лаборатория должна была это делать еще вчера, почему гробовая тишина, никакой коммуникации?" – вопрошал Чаплинскас.

"Если мы не будем следить за динамикой случаев и не будем следить за изменениями, мы упустим момент. Тогда начнется ускорение, мы опоздаем с решениями", – сказал Землис-Балявичюс.



Мегелинскене заверила, что работа уже начата. Назначены учреждения, которые будут брать ПЦР-тесты, результаты которых нужны для выявления штаммов.

С осени будет представлено описание – кому рекомендуется сделать 4 прививку от COVID–19. Сейчас это могут сделать люди с тяжелыми заболеваниям. Осенью Литва должна получить вакцину, адаптированную к нынешним штаммам.

"Надо ясно сказать, что те, кто переболел омикроном, вероятно, уже не обладают иммунитетом к новым его разновидностям", – сказал Чаплинскас.

Землис-Балявичюс утверждает, что нас ждет что-то вроде волны омикрона.

"Много больных, но мало тяжелых случаев", – предположил он.

Пока нет отдельных требований для путешественников. Они появятся только если появится новый штамм.